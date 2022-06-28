【國際要聞】約旦發生氯氣洩漏及爆炸意外，至少１３死２５０傷

《經濟通通訊社２８日專訊》約旦周一（２７日）發生有毒氯氣洩漏及爆炸事件，造成至少

１３人死、逾２５０人傷，當局呼籲居民關上窗戶並留在室內。事發於南部紅海港口亞喀巴

（Ａｑａｂａ），一個載滿２５至３０噸氯氣的氣缸在搬運過程中，意外從吊臂脫落，撞擊一艘

運輸船的甲板並發生爆炸，洩出大量黃色氣體。（ｊｆ）

