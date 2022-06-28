  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2022 09:55

【國際要聞】美國德州貨櫃車藏４６屍，疑為偷運人蛇釀禍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國德州聖安東尼奧周一（２７日）揭發疑為非法偷渡者集體
死亡慘案，一輛被棄置在路邊的重型貨櫃車內，發現至少４６具屍體，另外１６名生還者被送往
醫院救治。事發地點距墨西哥邊境２５０公里，當地氣溫高達３９﹒４攝氏度。（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事28/06/2022
《京城近觀》港青北京創業十三年　開「港味」茶餐廳
人氣文章開市Good Morning28/06/2022
黃瑋傑：騰訊以360元作最後防線　料阿里巴巴續跑嬴龍頭科技股！
人氣文章財經熱話28/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中
人氣文章專訪27/06/2022
【專訪】陶冬：美國限制能源出口風險已爬上地平線（有片）
人氣文章中國故事27/06/2022
工業利潤降幅收窄　滬指上攻三千四　外資連三日捧場
人氣文章財經熱話27/06/2022
小米將發布新機股價飆12%　現價追入仲有水位？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金