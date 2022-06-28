【國際要聞】美國德州貨櫃車藏４６屍，疑為偷運人蛇釀禍

《經濟通通訊社２８日專訊》美國德州聖安東尼奧周一（２７日）揭發疑為非法偷渡者集體
死亡慘案，一輛被棄置在路邊的重型貨櫃車內，發現至少４６具屍體，另外１６名生還者被送往
醫院救治。事發地點距墨西哥邊境２５０公里，當地氣溫高達３９﹒４攝氏度。（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事28/06/2022
《京城近觀》港青北京創業十三年 開「港味」茶餐廳
|開市Good Morning28/06/2022
黃瑋傑：騰訊以360元作最後防線 料阿里巴巴續跑嬴龍頭科技股！
|財經熱話28/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中
|專訪27/06/2022
【專訪】陶冬：美國限制能源出口風險已爬上地平線（有片）
|中國故事27/06/2022
工業利潤降幅收窄 滬指上攻三千四 外資連三日捧場
|財經熱話27/06/2022
小米將發布新機股價飆12% 現價追入仲有水位？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰