【國際要聞】美國德州貨櫃車藏４６屍，疑為偷運人蛇釀禍

《經濟通通訊社２８日專訊》美國德州聖安東尼奧周一（２７日）揭發疑為非法偷渡者集體

死亡慘案，一輛被棄置在路邊的重型貨櫃車內，發現至少４６具屍體，另外１６名生還者被送往

醫院救治。事發地點距墨西哥邊境２５０公里，當地氣溫高達３９﹒４攝氏度。（ｊｆ）

