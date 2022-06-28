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28/06/2022 11:45

【國際要聞】多哈舉行重啟伊朗核協議談判，德黑蘭申請加入金磚

　　《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗官方通訊社報道，重啟伊朗核協議的下一輪多邊談判，將
於當地時間周二（２８日）在卡達首都多哈舉行。與此同時，俄外交部證實伊朗和阿根廷已提交
加入金磚國家的申請。
　　伊朗總統萊希上周在金磚國家工商論壇上作視像發言時曾說，伊朗願意共享其巨大的實力和
潛能，幫助金磚國家實現目標。阿根廷總統費爾南德斯以視像形式出席同一論壇時，已表示阿國
希望成為金磚一員。（ｊｆ）

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