《台股攻略－黃振宇》電子權值股受壓，台股終止兩連升

《台股攻略》美股下挫，台股今日（２８日）低開低收，電子權值股沽壓沉重，聯發科跌至

２０個月新低，金融及航運股普遍下挫，指數一度跌至１５３７５點，收市跌幅收窄，最終跌

１０８點，收１５４３９點，成交金額為新台幣２３３３億元，三大法人合共淨賣出新台幣

３８﹒７８億元。

電子權值股方面，台積電未能企穩新台幣５００元關口，收新台幣４９７﹒５元，微跌

０﹒２％；聯發科跌勢未止，收新台幣６５１元，跌４％，創２０個月新低；其他電子權值股的

國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控及聯電沽壓沉重，均跌２﹒８％至４﹒６％。ＩＣ設計股同步受

壓，創惟跌停，智原、聚積、新唐、通嘉及九暘均跌４％－６％。貨櫃三雄方面，陽明在資金追

捧下，收新台幣９１﹒７元，逆市升６﹒５％；長榮及萬海則無起跌。散裝航運股的四維航、正

德、志信及宅配通均跌逾２％，僅中航升０﹒９％，但上市運輸類股指數仍升０﹒９％，為今日

最板塊指數。金融股中則以元大金表現弱，跌 ４﹒６％，中信金跌１﹒５％，富邦金、永豐金

及臺企銀０﹒３％至０﹒８％，新光金則升１﹒１％。台灣經濟部同意將電價平均調升８﹒４％

，高壓及特高壓等工業用戶平均升幅達１５％最多，帶動節能、儲能及創能「三能概念股」今日

逆市上揚，亞力、永冠－ＫＹ、康舒及太極均升０﹒４％至１﹒９％。資金再度轉向生物科技股

，寶齡富錦漲停，北極星藥業－ＫＹ、國光生、佰研及和康生均升２﹒９％至８﹒６％。世紀鋼

董事長賴文祥今日表示，目前離岸風電水下基礎建設需求暢旺，集團在台北港及台中廠積極擴產

，目前累計投入新台幣１３０億元在台興建本土廠房，預計明年將再投入新台幣５０至６０億元

的資本開支。

美聯儲局主席鮑威爾不斷重申打壓通脹的決心，令美股短線利淡，台股同步受壓，惟部份個

股走勢凌厲，投資者現時宜選股不選市，可留意前景較好的汽車零件、電力儲備及受惠解封題材

的概念股為主。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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