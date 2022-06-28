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28/06/2022 18:13

《台股攻略－黃振宇》電子權值股受壓，台股終止兩連升

　　《台股攻略》美股下挫，台股今日（２８日）低開低收，電子權值股沽壓沉重，聯發科跌至
２０個月新低，金融及航運股普遍下挫，指數一度跌至１５３７５點，收市跌幅收窄，最終跌
１０８點，收１５４３９點，成交金額為新台幣２３３３億元，三大法人合共淨賣出新台幣
３８﹒７８億元。
　　電子權值股方面，台積電未能企穩新台幣５００元關口，收新台幣４９７﹒５元，微跌
０﹒２％；聯發科跌勢未止，收新台幣６５１元，跌４％，創２０個月新低；其他電子權值股的
國巨、瑞昱、聯詠、日月光投控及聯電沽壓沉重，均跌２﹒８％至４﹒６％。ＩＣ設計股同步受
壓，創惟跌停，智原、聚積、新唐、通嘉及九暘均跌４％－６％。貨櫃三雄方面，陽明在資金追
捧下，收新台幣９１﹒７元，逆市升６﹒５％；長榮及萬海則無起跌。散裝航運股的四維航、正
德、志信及宅配通均跌逾２％，僅中航升０﹒９％，但上市運輸類股指數仍升０﹒９％，為今日
最板塊指數。金融股中則以元大金表現弱，跌　４﹒６％，中信金跌１﹒５％，富邦金、永豐金
及臺企銀０﹒３％至０﹒８％，新光金則升１﹒１％。台灣經濟部同意將電價平均調升８﹒４％
，高壓及特高壓等工業用戶平均升幅達１５％最多，帶動節能、儲能及創能「三能概念股」今日
逆市上揚，亞力、永冠－ＫＹ、康舒及太極均升０﹒４％至１﹒９％。資金再度轉向生物科技股
，寶齡富錦漲停，北極星藥業－ＫＹ、國光生、佰研及和康生均升２﹒９％至８﹒６％。世紀鋼
董事長賴文祥今日表示，目前離岸風電水下基礎建設需求暢旺，集團在台北港及台中廠積極擴產
，目前累計投入新台幣１３０億元在台興建本土廠房，預計明年將再投入新台幣５０至６０億元
的資本開支。
　　美聯儲局主席鮑威爾不斷重申打壓通脹的決心，令美股短線利淡，台股同步受壓，惟部份個
股走勢凌厲，投資者現時宜選股不選市，可留意前景較好的汽車零件、電力儲備及受惠解封題材
的概念股為主。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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