《窩輪豪情－梁業豪》期指２１８９４分即市好淡

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為小米（０１８１０）、長實集團（０１１１３）與吉利汽車（００１７５），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選中信銀行（００９９８）、粵海投資（００２７０）與騰訊（００７００）。

恒指期貨小時圖上，價位未能成功上企保歷加通道頂部，結果引來了不少獲利回吐沽盤。通

道中軸支持仍在上移中，ＳＡＲ則出現了極點低位，代表１１：００ａｍ前錄得的時段低位（暫

為２１８９４）應被視為即市好淡分水嶺。ＲＳＩ和ＳＴＣ均已轉淡，ＭＡＣＤ切忌發出「牛熊

」沽空訊號。好友於大市進入早市末段後急須努力反攻，阻止調整勢頭加劇。「一浪高於一浪」

的局勢仍在發展中，４月４日高位２２５３５阻力依然有待被升破，屬於短中期關鍵位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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