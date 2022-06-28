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即市新聞

28/06/2022 10:53

《窩輪豪情－梁業豪》期指２１８９４分即市好淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為小米（０１８１０）、長實集團（０１１１３）與吉利汽車（００１７５），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中信銀行（００９９８）、粵海投資（００２７０）與騰訊（００７００）。
　　恒指期貨小時圖上，價位未能成功上企保歷加通道頂部，結果引來了不少獲利回吐沽盤。通
道中軸支持仍在上移中，ＳＡＲ則出現了極點低位，代表１１：００ａｍ前錄得的時段低位（暫
為２１８９４）應被視為即市好淡分水嶺。ＲＳＩ和ＳＴＣ均已轉淡，ＭＡＣＤ切忌發出「牛熊
」沽空訊號。好友於大市進入早市末段後急須努力反攻，阻止調整勢頭加劇。「一浪高於一浪」
的局勢仍在發展中，４月４日高位２２５３５阻力依然有待被升破，屬於短中期關鍵位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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