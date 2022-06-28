【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股輕微下挫，加密貨幣跟隨走勢，比特幣在２１０００

美元樓下徘徊，以太幣亦受制於１２００美元；其他加密貨幣方面，ｃｅｌｓｉｕｓ（ＣＥＬ）

下跌超過 １６％，ＵＮＩ下跌近１１％，而Ｐｏｌｙｇｏｎ 為去中心化自治組織

（ＤＡＯ） 推出隱私產品之後，ＭＡＴＩＣ曾一度抽升，不過目前回吐約６％％。

市場對於過去幾周的「大屠殺」雖然出現崩潰，但部分分析師仍在觀望並持樂觀態度，

Ａｒｃａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ首席投資官Ｊｅｆｆ Ｄｏｒｍａｎ表示，上周數字資產出現

２０％－３０％飆升，這些都是由最受打擊的行業、ＤｅＦｉ和ＮＦＴ╱遊戲領導，雖然這些飆

升可能只是短線的「熊市反彈」。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０７３７﹒６６元（美元．下同），跌０﹒０２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１８２﹒００元，跌０﹒８８％；艾達幣報

０﹒４８３２元，跌０﹒４７％；瑞波幣報０﹒３５２７元，跌０﹒２８％。（ｕｌ）



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