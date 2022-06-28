  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2022 08:48

【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股輕微下挫，加密貨幣跟隨走勢，比特幣在２１０００
美元樓下徘徊，以太幣亦受制於１２００美元；其他加密貨幣方面，ｃｅｌｓｉｕｓ（ＣＥＬ）
下跌超過　１６％，ＵＮＩ下跌近１１％，而Ｐｏｌｙｇｏｎ　為去中心化自治組織　
（ＤＡＯ）　推出隱私產品之後，ＭＡＴＩＣ曾一度抽升，不過目前回吐約６％％。
　　市場對於過去幾周的「大屠殺」雖然出現崩潰，但部分分析師仍在觀望並持樂觀態度，
Ａｒｃａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ首席投資官Ｊｅｆｆ　Ｄｏｒｍａｎ表示，上周數字資產出現
２０％－３０％飆升，這些都是由最受打擊的行業、ＤｅＦｉ和ＮＦＴ╱遊戲領導，雖然這些飆
升可能只是短線的「熊市反彈」。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０７３７﹒６６元（美元．下同），跌０﹒０２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１８２﹒００元，跌０﹒８８％；艾達幣報
０﹒４８３２元，跌０﹒４７％；瑞波幣報０﹒３５２７元，跌０﹒２８％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中
人氣文章專訪27/06/2022
【專訪】陶冬：美國限制能源出口風險已爬上地平線（有片）
人氣文章中國故事27/06/2022
工業利潤降幅收窄　滬指上攻三千四　外資連三日捧場
人氣文章財經熱話27/06/2022
小米將發布新機股價飆12%　現價追入仲有水位？
人氣文章專訪27/06/2022
【葉劉專訪】行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作（有片）
人氣文章財經熱話27/06/2022
【慶回歸】港股短期目標唔止22500？連敬涵精選內需股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金