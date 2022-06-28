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28/06/2022 09:30

《談國論企－黎偉成》「金磚＋」擴新興市場國家合作

　　《談國論企》中國國家主席習近平於６月２３日晚在北京以視頻方式主持金磚國家領導人第
１４次會晤，取得最重大的成就當然是所提及的「開展了豐富多彩的「金磚＋」活動，為廣大新
興市場國家和發展中國家搭建了新的合作平台，成為新興市場國家和發展中國家開展南南合作、
實現聯合自強的典範」，是為中國倡議和推行多年的「一帶一路」重大國際合作的又一個良佳成
績。此顯中國積極推動的互惠互利多邊主義廣為認受。
　
＊為「一帶一路」另一重大國際合作顯美枉作小心＊
　
　　引人發笑者，為以美國總統拜登為首在德國舉行的七國集團Ｇ７峰會，於６月２６日公布一
項名為「全球基建設施及投資夥伴關係」計劃，擬於２０２７年前籌集約６０００億美元，作為
「對發展中國家的基建提供資金」，被視為「抗衡」中國「一帶一路」的做法，乃虛弱無力之劣
舉，因：（Ｉ）中國是在２０１３年倡議「一帶一路」的跨國重大基建計劃，主要是建設鐵路等
基建，並以此作為經貿聯繫、交往的重要實質支持力量，而拜登所謂「基建」，只是在應對氣候
變化、改善人民健康、推動性別平等和建設數碼基礎設施，根本沒有「針對」性。
　　更可笑的，是（ＩＩ）拜登提出的６０００億美元目標，是（ｉ）在２０２７年完成向私人
投資者作資金的籌集，到時是「一帶一路」行之１４年，而美國等７國才開始「打壓」？而
（ｉｉ）這項募集，到底有多少私人投資者肯參與？又是一個很可笑的問題。和（ｉｉｉ）拜登
更胡言這是「為大家帶來投資回報」的計劃，是對「援助」的國家搶錢？
　　至於（ｉｖ）美國在所謂「全球基建設施及投資夥伴關係」計劃所涉的６０００億美元中，
只「承諾」募集２０００億美元，Ｇ７的其他六個國家承擔其餘的４０００億美元，可以嗎？我
看這會是一個開開玩笑的「局」，不要認真！
　　尤其是拜登遲鈍鈍地後知後覺地要「打壓」「一帶一路」，中國卻在「金磚國家」的國際組
織，取得美國夢想也得不到的偉績，主要有（一）誠如習近平所言「５年來，我們在疫苗研發、
科技創新、人文交流、可持續發展等領域開展了豐富多彩的「金磚＋」活動，為廣大新興市場國
家和發展中國家搭建了新的合作平台，成為新興市場國家和發展中國家開展南南合作、實現聯合
自強的典範」。
　　習近平所指的「金磚＋」要擴大，會涉及新興市場國家和發展中國家，可從２４日晚在北京
以視頻方式主持全球發展高層對話會的參與者，便可作出有用的推測：阿爾及利亞總統特本、阿
根廷總統費爾南德斯、埃及總統塞西、印度尼西亞總統佐科、伊朗總統萊希、哈薩克廿釿坦總統
托卡耶夫、俄羅斯總統普京、塞內加爾總統薩勒、南非總統拉馬福薩、烏茲別克斯坦總統米爾濟
約耶夫、巴西副總統莫朗、柬埔寨首相洪森、埃塞俄比亞總理阿比、斐濟總理姆拜尼馬拉馬、印
度總理莫迪、馬來西亞總理伊斯邁爾、泰國總理巴育出席。
　
＊金磚國家組織推動落實服務貿易合作路線圖＊
　
　　「金磚＋」會有更加多國家加入，習近平明言：「新形勢下，金磚國家更要敞開大門謀發展
、張開懷抱促合作。應該推進金磚擴員進程，讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭，為金磚
合作帶來新活力」。
　　另一個成就，為在《金磚國家領導人第１４次會晤北京宣言》提及的（二）加強金磚國家服
務貿易交流合作並加強《金磚國家服務貿易合作框架》中確定的國家聯絡點與金磚國家工商理事
會的接觸，以推動落實《金磚國家服務貿易合作路線圖》《金磚國家專業服務合作框架》等相關
文件，是之為「我們注意到主席國關於建立金磚國家服務貿易網絡的提議，將繼續就此開展討論
」。
　　和（三）在團結抗擊疫情方面，《宣言》指出需要繼續加強金磚國家在檢測方法、治療、研
發、疫苗生產與互認、針對新冠病毒新變種的疫苗安全性和有效性研究、新冠疫苗接種和檢測證
書（特別是用於國際旅行的證書）互認等領域的合作。
　　同樣重要的是（四）在「全球發展高層對話會」中，各國領導人圍繞「構建新時代全球發展
夥伴關係，攜手落實２０３０年可持續發展議程」的主題，就加強國際發展合作、加快落實聯合
國２０３０年可持續發展議程等重大問題深入交換意見，共商發展合作大計，達成廣泛重要共識

　　習近平在金磚國家領導人第１４次會晤提出：第一，我們要堅持和衷共濟，維護世界和平與
安寧。第二，我們要堅持合作發展，共同應對風險和挑戰。第三，我們要堅持開拓創新，激發合
作潛能和活力。第四，我們要堅持開放包容，凝聚集體智慧和力量。
　　冀拜登與Ｇ７的民主國家領導人聽一聽、想一想、改一改，對世界有益！
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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