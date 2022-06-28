【新冠肺炎】內地新版新冠肺炎防控方案發布，集中隔離縮短至７日

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》內地《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九

版）》發布，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「１４天集中隔離醫學觀察＋７天居家健

康監測」調整為「７天集中隔離醫學觀察＋３天居家健康監測」。

核酸檢測措施從「集中隔離醫學觀察第１、４、７、１４天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除

隔離前雙採雙檢」調整為「集中隔離醫學觀察第１、２、３、５、７天和居家健康監測第３天核

酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離醫學觀察前不要求雙採雙檢。

密接的密接管控措施從「７天集中隔離醫學觀察」調整為「７天居家隔離醫學觀察」，第１

、４、７天核酸檢測。

統一使用中高風險區的概念，形成新的風險區域划定及管控方案。高風險區實行「足不出戶

、上門服務」，連續７天無新增感染者降為中風險區，中風險區連續３天無新增感染者降為低風

險區。

加密風險職業人群核酸檢測頻次，將與入境人員、物品、環境直接接觸的人員核酸檢測調整

為每天１次，對人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從業人員核酸檢測調整為每周２次。

