【新冠肺炎】疾控中心：縮短隔離期限不意味寬鬆，是體現精準防控

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》內地《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九

版）》發布，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「１４天集中隔離醫學觀察＋７天居家健

康監測」調整為「７天集中隔離醫學觀察＋３天居家健康監測」。

中國疾控中心傳防處研究員王麗萍在今日發布會上表示，目前，國際和國內的流行優勢毒株

均為奧密克戎變異株，將入境人員和密切接觸者隔離期限調整為「７天集中隔離醫學觀察＋３天

居家健康監測」，並不意味著防控措施的「寬鬆」，而是根據奧密克戎變異株的流行特點對防控

措施的進一步優化，不會增加疫情傳播的風險，是精準防控的體現。



＊新版防控方案提出進一步強化監測預警＊



王麗萍又指，針對奧密克戎變異株傳播更快，隱匿性更強的特點，新版防控方案提出，要進

一步強化監測預警。在以往常態化監測的基礎上，一是加密了風險職業人群核酸檢測頻次，對與

入境人員、物品、環境直接接觸的人，集中隔離場所工作人員，定點醫療機構和普通醫療機構發

熱門診醫務人員等每天開展一次核酸檢測。對從業環境人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從

業人員以及普通醫療機構除發熱門診外的其他科室工作人員等每周開展兩次核酸檢測。出現本土

疫情後，根據疫情擴散風險增加核酸檢測頻次。

二是新增了藥品監測要求當出現本土疫情後，對購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素、感冒等

藥物的人員進行實名登記，督促用藥人及時開展檢測。

三是增加抗原檢測作為疫情監測的補充手段，提出基層醫療衛生機構對可疑患者、疫情處置

時對中高風險區人員等可增加抗原檢測。通過以上多渠道的監測機制，進一步提升常態化監測的

敏感性，實現病例的早發現。

