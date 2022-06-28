《午市前瞻》恒指裂口未必馬上回補，專家指騰訊無可能重見七百元

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２２０３９，跌１９０點或０﹒８６％，主

板成交７８６億元。恒生中國企業指數報７７６３，跌５３點或０﹒６８％。恒生科技指數報

４９８８，跌８４點或１﹒６７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６０元，跌１８﹒２元或４﹒８１％，成交１０８﹒５２億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報１１６元，跌２﹒１元或１﹒７８％，成交３８﹒７１億元；美團收報

２００﹒４元，跌４﹒６元或２﹒２４％，成交２４﹒１７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。





＊連敬涵：恒指有望挑戰２２５２３＊



恒指昨日大升５００點收市，今日即回吐超過２００點。香港股票分析師協會理事連敬涵向

《經濟通通訊社》表示，昨日形成２１７００至２２０００裂口未必會於本星期修補，因目前市

況氣氛良好，除騰訊（００７００）外，其餘科技股低位有支持，認為恒指今日調整後將有望再

度次向上，初步上望４月初高位２２５２３。



＊騰訊大股東減持將成「緊箍咒」＊



騰訊宣布，主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓｓ就其各自股本中的股份向

Ｐｒｏｓｕｓ及Ｎａｓｐｅｒｓ的公眾股東開始進行一項長期、開放式的回購計劃，並將有序地

在場內出售所持騰訊股份，Ｐｒｏｓｕｓｓ持有約２７﹒６９億股騰訊，相當於２８﹒８２％的

股權，市值達１﹒０５萬億元。市場憂慮騰訊股價將因此而長期受壓，上午曾跌逾５％墊底藍籌

。連敬涵指消息短期內對騰訊有影響，因逾萬億元股份市場吸納需時，儘管消息會消化完畢，但

大股東沽貨消息將成股價「緊箍咒」，每輪升浪都會令人回想大股東出貨，股價永「無可能」重

返７００元。



＊科技股下半年難看好＊



騰訊年初借派季息名義減持京東（０９６１８），Ｎａｓｐｅｒｓ表示因業務不同，將會沽

清全數獲派的京東股分，涉逾２８０億元股份。連敬涵指京東情況與騰訊無異，指科技股股價前

景黯淡，有升幅會遭大減東獲利減持，下跌時亦會遭減持套現，股價難以持續上行。昨日京東觸

及２５０天線後回吐，連敬涵指京東會再挑戰２５０天線，但都難以企穩。他指短期內未見到對

科技股有利消息，未來下半年科技股表現都難以表現得太好。（ｈｃ）

