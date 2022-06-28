【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒８億人幣，買吉利沽中移動

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指低開８４點，報２２１４４點。最高升２１９點報
２２４４９點，最低跌２７７點報２１９５２點。恒指收報２２４１８點，升１８９點或
０﹒８５％。
按額度計算，北水全日淨流入４１﹒８億元人民幣，減少３４﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是吉利汽車（００１７５）、理想汽車（０２０１５）、中國海洋石油（００８８３）；
淨賣出最多的依次是中國移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）、美團
（０３６９０）。
主板成交１７５９﹒２８億元減少１２％。其中港股通成交４９５﹒３億元，佔總成交
２８﹒２％。
＊吉利推動２０４５全鏈路碳中和＊
吉利控股集團發布２０２１年可持續發展報告，首次披露到２０４５年實現全鏈路碳中和目
標。
根據報告，吉利通過推動下屬業務集團和子品牌碳排放目標制定，統籌推進全集團碳中和目
標的實現。其中，吉利汽車承諾到２０２５年單車全生命周期碳排放減少２５％以上（以
２０２０年為基準年），到２０４５年實現碳中和；沃爾沃汽車計劃２０３０年成為１００％純
電車企，２０４０年實現全鏈路氣候中和；優行科技２０２３年實現運營碳中和，２０３５年實
現全部出行訂單淨零排放；極星將於２０３０年推出氣候中和的產品，２０４０年實現氣候中和
。
吉利汽車升２﹒２５％報１９﹒０６元，北水淨買入５﹒４億元；理想汽車跌０﹒０６％報
１５８﹒３元，北水淨買入４﹒１億元；中國海洋石油升３﹒５６％報１０﹒４８元，北水淨買
入２﹒６億元。
中國移動升０﹒２％報４８﹒９５元，北水淨賣出４﹒１億元；香港交易所跌０﹒９％報
３９６﹒６元，北水淨賣出４﹒１億元；美團升１﹒２７％報２０７﹒６元，北水淨賣出３﹒６
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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吉利汽車 （００１７５） ５﹒４３
理想汽車 （０２０１５） ４﹒０７
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒６４
舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒８９
小米集團 （０１８１０） １﹒６０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －４﹒０８
香港交易所 （００３８８） －４﹒０６
美團 （０３６９０） －３﹒５６
快手 （０１０２４） －１﹒４１
李寧 （０２３３１） －１﹒３１
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