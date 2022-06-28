《美元走勢－羅明立》美匯仍然疲弱，惟鎊匯不容易重上１﹒２４

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒４６ １３５﹒５９ １３５﹒１１

歐元╱美元 １﹒０５８２ １﹒０５８６ １﹒０５７０

英鎊╱美元 １﹒２２７５ １﹒２２８４ １﹒２２５８

美元╱瑞郎 ０﹒９５５６ ０﹒９５６８ ０﹒９５５１

美元╱港元 ７﹒８４６８ ７﹒８４７６ ７﹒８４４９

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《美元走勢》美國５月耐用品訂單按月增長０﹒７％，好過預期的無增長；同月季調後成屋

簽約銷售指數按月增長０﹒７％，遠好於預期的－４％％。美匯指數跌至２０天平均線的

１０３﹒６７有小幅反彈，整體表現仍然疲弱。但由於其他非美貨幣利好因素亦不多，包括聯儲

局在內，貨幣政策收緊的同時，各央行亦關注經濟衰退的問題，令後市的不確定性增加，投資者

傾向於短線操作，估計市況仍然會較為反覆。

英國下議院以２９５票對２２１票，同意《北愛爾蘭議定書》法案進入最後立法程序，意味

著英國將單方面推翻與歐盟達成的脫歐協定，會進一步引發保守黨內的分裂，同時亦要面對歐盟

委員會發起的違約訴訟。英鎊昨日（２７日）升近５０天線的１﹒２３５０後回落，市場認為英

國經濟衰退風險有所增加，英倫銀行未必會持續加息，估計鎊匯不容易重上１﹒２４，下方支持

在１﹒２１５０。

歐洲央行年度論壇將於今日（２８日）稍後時間在葡萄牙召開，歐洲央行、英倫銀行行長及

聯儲局主席都會在今明兩日發表講話，值得關注。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０５５０ １﹒０６５０ １﹒０５２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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