【ＥＳＧ】恒生（１１）推出ＥＳＧ投資和信用卡綠色商戶簽賬獎賞

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生（０００１１）宣布，於本周五（７月１日）為客戶推出

新一浪ＥＳＧ投資認購服務大抽獎及恒生信用卡綠色商戶簽帳優惠和獎賞。

為了讓客戶投入嶄新綠色生活的同時加添數碼潮流體驗，恒生今次邀請得本地藝術家崔氏兄

弟及蘇敏怡以綠色投資及消費為主題，創鑄另一批別具香港特色的全新限量環保非同質化代幣

（ＮＦＴ）獎賞，為客戶呈獻感受元宇宙的數碼體驗。

「Ｓｈｏｐ Ｇｒｅｅｎ」綠色商戶簽帳獎賞提供多元化日常消費及餐飲優惠。在優惠期內

，客戶於指定綠色商戶（Ｇｒｅｅｎ Ｃｏｍｍｏｎ、ＧＵ、無印良品及ＵＮＩＱＬＯ）以恒生

Ｖｉｓａ信用卡作合資格簽帳即可享高達８％Ｃａｓｈ Ｄｏｌｌａｒｓ或８倍ｙｕｕ積分的額

外獎賞，更可參與抽獎贏取環保限量ＮＦＴ乙個（５０名）。

「Ｉｎｖｅｓｔ Ｇｒｅｅｎ」讓客戶可把握可持續投資的機遇，同時有機會贏取獎賞。客

戶凡成功認購指定ＥＳＧ投資服務，包括ＥＳＧ基金、ＥＳＧ債券及ＥＳＧ主題股票掛。結構性

產品，即可自動參與ＥＳＧ投資認購服務大抽獎，有機會贏取１萬元ＡｐｐｌｅＳｔｏｒｅ禮品

卡（３名）或環保限量ＮＦＴ乙個（５０名）。（ｂｉ）





