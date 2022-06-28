《新股上市》畢馬威料本港第四季新股市場改善，全年集資額二千億

《經濟通通訊社２８日專訊》畢馬威中國表示，今年上半年集資金額最多的是上海證券交易

所，集資約３１９億元（美元．下同），深圳證券交易所排名第二，集資額１４４億元，兩間交

易所總集資額達４６３億元，佔全球４８％。而香港則錄得２４宗新股上市，集資１７８億港元

，排名第九。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，上半年Ａ股市場上市宗數為１７２宗，按年

跌３２％；集資３２７２億元人民幣，按年升３５％，以集資額計創歷史新高。他預期，目前有

８５６家公司正在申請於Ａ股市場上市，市況活躍，全面註冊制有望於今年實行，將進一步刺激

中國內地的新股市場。



＊第四季新股市場有望改善，仍有力爭取頭五名＊



至於香港新股市場，他預期，現有超過１７０名申請人等待上市，有望在陰霾逐漸消退後回

復活躍。隨著香港繼續成為企業選擇回歸的上市地，加上在生物科技企業相關的投資生態系統不

斷發展，回歸上市和生命科學公司將為下半年香港新股市場帶來支持。另外，從事先進技術且具

規模的科技企業的上市要求正在審查中，預計細節將於下半年公布。

他預期，本港今年第四季新股市場在消化地緣政治等因素後或有改善，全年有８０宗ＩＰＯ

，集資２０００億港元，仍有望爭取頭五名。



＊中概股回流趨勢將繼續，但集資額會下降＊



劉大昌表示，現時符合本港第二上市要求的在美上市中概股仍大概有２０多間，相信短期內

回歸趨勢會繼續，不過超過千億市值的公司只剩下一間，因此雖然趨勢繼續，但集資額會下降。

至於有部份公司選擇以介紹形式上市，他認為，主要是由於現時公司估值及市值不如預期，加上

市況波動及存在不確定性，那些公司想先回港上市取得地位，因此不集資，以介紹形式上市。

另外，畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，本港上半年特別目

的收購公司（ＳＰＡＣ）上市有２間，集資２０億港元，隨著ＳＰＡＣ機制持續發展，預期今年

將有１０間ＳＰＡＣ公司上市。（ｃｗ）

