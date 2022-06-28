【新冠肺炎】澳門博企員工協會呼籲設便利條件助僱員核檢

《經濟通通訊社２８日專訊》配合疫情防控工作需要，澳門當局早前對各休閒企業提出新的

防疫指引，包括要求所有進入博彩娛樂場的人員須持４８小時核酸檢測陰性證明、僱員則更要每

日上班前進行快速抗原檢測呈陰性，以及佩戴更具保護性的Ｎ９５口罩等措施。澳門博彩企業員

工協會總幹事蔡錦富認為，當前疫情嚴峻，措施能更好保障僱員健康，並建議創設更多便利條件

協助僱員每天有序核檢。



＊倡企業內設立僱員專用核檢站＊



蔡錦富指出，防疫新措施有實施必要，期望企業能為僱員提供便利，包括在企業內設立僱員

專用的核檢站，降低交叉感染風險。同時，由於部分僱員不熟悉快速抗原測試的使用方法和上傳

流程，期望企業透過不同渠道，如在企業內播放教學影片等，加強僱員對流程和方法的理解。

蔡錦富指，業界擔心客人未能遵守新防疫指引，或引起不必要的誤會甚至糾紛，呼籲企業加

強場內宣傳和監管，敦促客人應嚴格遵守政府的各項防疫指引，包括一張賭桌不能有過多客人聚

集、客人須佩戴好口罩、不能在場內飲食等。企業必須對違反指引的客人作出跟進處理，同時當

局更有責任加強巡查，保障好僱員的健康。（ｃｌ）

