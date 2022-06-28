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28/06/2022 15:44

【新冠肺炎】澳門博企員工協會呼籲設便利條件助僱員核檢

　　《經濟通通訊社２８日專訊》配合疫情防控工作需要，澳門當局早前對各休閒企業提出新的
防疫指引，包括要求所有進入博彩娛樂場的人員須持４８小時核酸檢測陰性證明、僱員則更要每
日上班前進行快速抗原檢測呈陰性，以及佩戴更具保護性的Ｎ９５口罩等措施。澳門博彩企業員
工協會總幹事蔡錦富認為，當前疫情嚴峻，措施能更好保障僱員健康，並建議創設更多便利條件
協助僱員每天有序核檢。
　
＊倡企業內設立僱員專用核檢站＊

　　蔡錦富指出，防疫新措施有實施必要，期望企業能為僱員提供便利，包括在企業內設立僱員
專用的核檢站，降低交叉感染風險。同時，由於部分僱員不熟悉快速抗原測試的使用方法和上傳
流程，期望企業透過不同渠道，如在企業內播放教學影片等，加強僱員對流程和方法的理解。
　　蔡錦富指，業界擔心客人未能遵守新防疫指引，或引起不必要的誤會甚至糾紛，呼籲企業加
強場內宣傳和監管，敦促客人應嚴格遵守政府的各項防疫指引，包括一張賭桌不能有過多客人聚
集、客人須佩戴好口罩、不能在場內飲食等。企業必須對違反指引的客人作出跟進處理，同時當
局更有責任加強巡查，保障好僱員的健康。（ｃｌ）

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