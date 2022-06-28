《再戰明天》鮑威爾拉加德發表講話，ＯＰＥＣ會議舉行

《經濟通通訊社２８日專訊》鮑威爾拉加德發表講話，及ＯＰＥＣ會議舉行，料為周三

（２９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美日韓領袖在北約峰會舉行三方會談，第１８４屆ＯＰＥＣ會議以

視頻方式舉行。本港時間周三８：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行總裁拉加德、英倫銀

行總裁貝利以及國際清算銀行（ＢＩＳ）總經理卡斯滕斯在歐洲央行論壇上發表講話。

９：００ｐｍ，鮑威爾及拉加德出席歐洲央行中央銀行論壇的小組會議。９：４５ｐｍ，北約秘

書長史托騰伯格在北約峰會第二天會議結束時召開記者會。



＊歐元區公布消費者信心指數，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布５月零售銷售，月率升幅料維持於１％，

年率升幅料由３﹒１％擴大至４％。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布５月零售銷售，月率升幅

料由０﹒９％收窄至０﹒４％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布６月消費者信心指數，料由

３４﹒１升至３４﹒８。本港時間４：００ｐｍ，歐元區公布５月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由

６％收窄至５﹒８％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數。本港時間

８：００ｐｍ，德國公布６月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒４％，年率升

幅料維持於７﹒９％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由７﹒１％

升上８﹒１％；第一季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由５％擴大至５﹒１％；第一季個

人消費料由２﹒５％升上３﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：滬港聯合（０１００１）、偉俊（０１０１３）、凱聯酒

店（００１０５）、公共採購（０１０９４）、沿海家園（０１１２４）、興利（００１１４）

、優創金融（０１１６０）、融太（０１１７２）、威高（０１１７３）、勝龍（０１１８２）

、萬保剛（０１２１３）、永義（０１２１８）、志道（０１２２０）、泛海集團

（００１２９）、慕詩（００１３０）、昊天建投（０１３４１）、天任（０１４２９）、富臨

（０１４４３）、揚科（０１４６０）、錢唐（０１４６６）、維珍妮（０２１９９）、創業

（０２２２１）、羚邦（０２２３０）、華信地產（００２５２）、雅各臣（０２６３３）、天

德地產（００２６６）、資源交通（００２６９）、蒙古能源（００２７６）、維他奶

（００３４５）等。（ｗａ）

