《新股上市》博維智慧科技明起招股，入場費２５４５元

《經濟通通訊社２８日專訊》澳門ＩＴ解決方案商博維智慧科技（０１２０４）在港上市，

全球發售１﹒２５億股，國際及香港發分別佔九成及一成，明日（２９日）起至７月５日公開招

股，招股價１﹒０８元至１﹒２６元，一手２０００股，「入場費」約為２５４５元。該股預期

７月１５日掛牌，中國通海企業融資為其獨家保薦人。

假設超額配股權不獲行使及發售價為每股１﹒１７元（指示性發售價範圍１﹒０８元及

１﹒２６元的中位數），集團預計全球發售的所得款項淨額在扣除包銷費用及集團就全球發售應

付開支後，將約為１﹒０５億元。

當中，４３﹒８％資金將由於大灣區發展，集團透過在橫琴和南沙成立銷售及營運團隊，以

擴大企業ＩＴ解決方案業務的地理覆蓋範圍，並在橫琴建立綜合營運中心以提供託管服務；

３０﹒４％於為兩個企業ＩＴ解決方案項目的前期成本（不包括員工成本）提供資金，估計合約

價值合共為１﹒３２億元；１５﹒８％用於加強產品開發能力，包括通過與具有強大產品創新能

力的公司或企業建立戰略夥伴關係，擴大產品開發團隊的規模，並向澳門大學進行實驗室聯合研

發項目及根據框架合作協議進行的研發項目提供所需的最低注資；另有１０％將作為營運資金及

一般企業用途。（ｓｌ）

