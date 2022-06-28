【葉劉專訪】新班子才德兼備，上任後首要通關、加強行政立法關係

《經濟通通訊社記者張可怡２８日報道》國務院任命新一屆特區新班子，三司十五局下，有

２６名主要官員，現任特首辦主任陳國基升任政務司司長，陳茂波連任財政司司長，律政司司長

則由大律司公會前主席林定國擔任。行政長官候選人李家超及「三司」均非政務官出身，外界關

注中央對政務官的信任度下降，是「武進文退」的現象。新一屆行政會議召集人葉劉淑儀接受《

經濟通通訊社》訪問時表示，紀律部隊和政務官合作無間，毋須強調「文官」和「武官」的差別

。

「李家超擔任保安局長已有很多文職工作，例如政策制定，修改條例工作，不要忘記他是做

了幾年副保安局長，再做局長才到司長，保安範疇以外的，他已經掌握到。」葉劉提到，李家超

介紹新團隊時大力讀賞他的常秘葉文娟，並聘用她為特首辦主任，可見紀律部隊和政務官合作得

相當好。她又提到候任政務司司長陳國基，「他在特首辦那麼長時間，接觸面很廣，即使並非由

政務官出身亦完全不是問題。」



＊中央重視公務員 新班子才德兼備＊



「很高興２６名主要官員，起碼１６名來自公務員體系，當中包括紀律部隊、政務官和專業

部門，如發展局前常秘林世雄、現任建築署署長何永賢。由此可見，中央重視公務員，亦充分肯

定公務員是政府支柱。」葉劉表示，現時香港法例條文眾多，需要一個「熟書」的人擔任主要官

員，「忽然空降委任的局長會做得很辛苦，很高興看見優秀的政務官、部門首長獲得重用。」

葉劉又形容新加入的官員都是優才，「立法會同事張國鈞，在行會與他共事了５年，覺得他

思路很清晰、很理性，絕對有條件當副律政司。候任創科局長孫東教授亦是科技優才，香港要成

為國家的國際創新中心，要能和內地涵接，並改善一些政府內部的科技措施，包括加強安心出行

。」不過，坊間有聲音指，委任普通話為主要語言的孫東，擔任政府主要官員，未有顧及土生土

長香港人的感受，在施政上較惠及新來港人士，葉劉表示不同意。

「回歸前幾多英國人高官不說廣東話，那時我的上司夏鼎基，他不止不說廣東話，他不吃中

國菜，任何應酬要預一份西餐，為何無人質疑？如果你做金融財經，你不需要懂得說廣東話，為

何做科技要懂廣東話？」她表示香港的教育是兩文三語，應該兩文三語都要好，她亦希望籍此機

會改善自己的普通話。



＊不應建屏藩怕內地人來港 應廣納人才＊



葉劉表示，香港是國家不可分割的一部分，與內地交往疫情過後一定會愈來愈多，「現時很

多資源都是靠內地補充，包括每日用的口罩、快測、藥物；現時英美通脹強勁，我們的食物卻沒

有短缺過，不應該建屏藩怕內地人來得多。」她又指，有競爭是好事，內地人、海外人來港能豐

富本地資源，擴大市場。「香港人口老化，醫管局人手不足，很多地方都人手不足，我們應該善

用內地的資源，應該吸納海外人才。」



＊首要是通關 加強行政立法關係＊



葉劉對新一屆政府有相當高的期望，「最迫切當然是通關，無論對內地，或者對全世界；第

二是振興經濟，如果不能開放給遊客，經濟會放緩。」她又認為，加強行政立法關係非常重要，

「有很多大問題要處理，解決房屋問題要造地，造地要推動北部大都會，擴闊經濟架構，又或者

進行明日大嶼填海工程，要推進這些工作，須加強行政立法關係。」



＊修補社會撕裂需要過程＊



至於新一屆政府如何修補社會撕裂，葉劉卻認為需要一個過程，應先解決經濟民生問題。「

社會撕裂不止發生在香港，世界上很多地方因很多議題而撕裂，美國便有墮胎和槍械管制問題，

多元社會可以有不同聲音，本屆政府應該首要解決經濟民生問題，並教育每個青年人有正向的價

值，不要歧視內地，培養國民身份認同。」

