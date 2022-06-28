【新冠肺炎】歐家榮：院舍個案低水平，將安排患者到受控環境隔離

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，院舍出現

的個案屬低水平，當局有足夠的隔離及足夠檢疫設施。由於院舍是高風險場所，他們住的地方亦

比較密集，當有個案時要確保不作進一步傳播，包括安排他們到受控的環境隔離，而被界定為密

切接觸者的人士亦會被安排到理想的環境進行檢疫。（ｈｙ）

