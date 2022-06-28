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即市新聞

28/06/2022 16:31

《小傳日記》ＱＱ拖跌魚缸，放寬檢疫即彈唔使慌！

　　《小傳日記》魚缸今日又出現單日轉向，噚日升完之後今朝都回吐得多，尤其ＱＱ
（００７００）被大股東減持嘅消息繼續發酵，低開之後上晝最多跌過５巴仙，墊底藍戰士，京
東（０９６１８）一樣走唔甩捱沽命運。
　　點知晏晝打後就有好消息，神州將入境檢疫由「１４日集中隔離醫學觀察＋７日居家健康監
測」減少做「７日集中隔離醫學觀察＋３日居家健康監測」，核酸檢測措施從「集中隔離醫學觀
察第１、４、７、１４天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢」轉做「集中隔離醫學
觀察第１、２、３、５、７天同居家健康監測第３天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離
醫學觀察前不要求雙採雙檢。
　　跟住就輪到香江呢邊話正係研究放寬入境隔離限制，包括考慮「５＋２」檢疫方案，即係指
定檢疫酒店５日，再加兩日家居檢疫。
　　於是乎全部旅遊概念都勁升；最後全日攜程（０９９６１）升多過１６巴仙，報２３０﹒４
銀；華住（０１１７９）升多過１３巴仙，報３２﹒９銀；海底撈（０６８６２）升多過７巴仙
，報１８﹒８６銀；金沙（０１９２８）升多過１１巴仙，報１８﹒２銀；永利澳門
（０１１２８）升差唔多１３巴仙，報５﹒５５銀。
　　距離習主席訪港仲有幾日，神州公布完放寬檢疫隔離期限，就輪到香江呢邊都話放寬，果然
回歸前魚缸係唔會衰嘅！請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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