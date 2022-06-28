《小傳日記》ＱＱ拖跌魚缸，放寬檢疫即彈唔使慌！

《小傳日記》魚缸今日又出現單日轉向，噚日升完之後今朝都回吐得多，尤其ＱＱ

（００７００）被大股東減持嘅消息繼續發酵，低開之後上晝最多跌過５巴仙，墊底藍戰士，京

東（０９６１８）一樣走唔甩捱沽命運。

點知晏晝打後就有好消息，神州將入境檢疫由「１４日集中隔離醫學觀察＋７日居家健康監

測」減少做「７日集中隔離醫學觀察＋３日居家健康監測」，核酸檢測措施從「集中隔離醫學觀

察第１、４、７、１４天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢」轉做「集中隔離醫學

觀察第１、２、３、５、７天同居家健康監測第３天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離

醫學觀察前不要求雙採雙檢。

跟住就輪到香江呢邊話正係研究放寬入境隔離限制，包括考慮「５＋２」檢疫方案，即係指

定檢疫酒店５日，再加兩日家居檢疫。

於是乎全部旅遊概念都勁升；最後全日攜程（０９９６１）升多過１６巴仙，報２３０﹒４

銀；華住（０１１７９）升多過１３巴仙，報３２﹒９銀；海底撈（０６８６２）升多過７巴仙

，報１８﹒８６銀；金沙（０１９２８）升多過１１巴仙，報１８﹒２銀；永利澳門

（０１１２８）升差唔多１３巴仙，報５﹒５５銀。

距離習主席訪港仲有幾日，神州公布完放寬檢疫隔離期限，就輪到香江呢邊都話放寬，果然

回歸前魚缸係唔會衰嘅！請請！



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