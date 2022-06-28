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28/06/2022 18:06

【企業盈喜】瑩嵐集團（１１６２）料年度虧轉盈賺６０萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》瑩嵐集團（０１１６２）預期，截至今年３月底止年度，錄得
純利６０萬元，去年同期虧損５０萬元。
　　該集團指，轉虧為盈主要由於本年度確認之收益及毛利增加，原因是集團獲授的若干大型項
目於本年度動工，增幅獲行政開支增加及其他收入減少抵銷，其他收入減少乃因集團於本年度概
無確認任何疫情相關的政府補貼。（ｈｙ）

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