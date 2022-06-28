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28/06/2022 18:07

【企業盈喜】阜豐集團（５４６）料中期純利按年增長超過１倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》阜豐集團（００５４６）預期，截至今年６月底止６個月，淨
利潤按年增長超過１倍。
　　該集團指，純利增加主要由於集團業務從新型疫情中持續復甦而延續其自去年以來客戶對其
主要產品的需求勢頭。有關客戶需求的增加引領集團主要產品的銷量及平均售價雙雙上漲，進而
導致預期淨利潤增加。（ｈｙ）

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