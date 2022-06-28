《宏觀銓局－馬桂銓》對通脹和增長放緩的恐懼

《宏觀銓局》美國消費者價格指數ＣＰＩ通脹率飆升至８﹒６％，創下數十年來的新高，汽

油價格亦升至１９９３年以來最高記錄，去到每加侖５美元，消費者開始懷疑聯儲局能否則有效

控制通脹。用來衡量消費者對經濟前景的密歇根消費者信心指數降至５０﹒２，為７０年代中期

以來的最低水平。有一半受訪者在調查期間提到了汽油價格高企。在指數發布後三天，聯儲局大

幅加息四分三厘，相信局中有人看過有關報告。

聯儲局在６月１５日公布，上調聯邦基金利率７５個基點至１﹒７５％，用以遏制通脹加劇

。這是美國２５年來最大幅度的加息，但以歷史標準來衡量，目前仍算是低息水平。聯儲局官員

預計在今年剩餘時間會穩步加息，其中或會額外多一次加息四分三厘，使聯邦基金利率於年底升

至３﹒４％。

聯儲局銳意控制通脹，令到美國房地產和股票市場的資金開始收緊，並可能令整體經濟需求

減弱－－這正正是聯儲局的意圖。除了收緊貨幣政策，聯儲局亦下調經濟前景：ＧＤＰ增長料會

放緩至低於平均的１﹒７％ ，失業率在今年年底則或上升至３﹒７％ ，而到２０２４年料將

升至４﹒１％。市場目前預計７月份將加息四分三厘，然後在９月及１１月每次加半厘，到今年

１２月、明年１月和３月則會加息四分一厘。根據這個步伐，息口到明年３月會達到４﹒２５％

，遠高過疫情之前的２﹒５％。

聯儲局公開市場委員會將會在７月２６日召開議息會議，投資者將關注包括零售銷售、企業

開支、勞動市場等經濟數據，當然還有通脹。一旦這些數據惡化，即顯示聯儲局未必需要急速加

息來防止經濟過熱。另外，只要加息幅度比預期為少，這對股市來說或許是好消息。

然而，聯儲局試圖通過抑制需求來控制通脹，會令到市場在未來幾個月加劇波動。雖然目前

的通脹主要來自供應一方，亦即供應鏈斷裂和商品加價高漲，但除了提高利率來控制需求，聯儲

局並沒有太多工具正面解決問題。另外，６月份局方也開始了量化緊縮，將使市場銀根進一步收

緊。

不過，從中長期來看，美國市場前景依然樂觀。美國家庭和企業均沒有過度依賴槓桿，負債

比率亦低於疫情前，故能承受加息帶來的影響。短期內，息口上升和消費下跌，會令企業盈利受

壓，但股票估值已恢復到１７倍的歷史平均水平。而對比其他地區和市場，美國企業盈利前景仍

然樂觀。

通脹不再只是美國要面對的問題，實際上已經成為全球現象。其他中央銀行，包括歐洲央行

和英倫銀行也已陸續加息，或者表明會在短期內提高利率。因此，在美國股市所見的現象也可能

會在其他市場重演。然而，即使表現一般，美國仍比其他市場優勝。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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