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28/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶８０點子，報６﹒６９３０

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９３０，
較上個交易日跌８０點子，止步三連漲，暫時脫離逾兩周高位，上個交易日報６﹒６８５０。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）料將於下月推出１０多年來首次加息，推動歐元走高。周一（２７日）
紐約尾盤歐元兌美元升０﹒２７％，至１﹒０５８２。美匯指數下跌０﹒２２％，回落至
１０３﹒９５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６９３０　　＋８０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０７９４　＋１５１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４３４　　－３８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５３１　　＋１３﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１０１　　－４５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６３２６　－１０９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１３８　　－９５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３０８　　＋５５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９９８６　＋１３６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２００１　＋１４７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７８　　　－２﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０２３７　－４４４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６９３　　＋６５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒１３００　－１２５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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