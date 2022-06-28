【聚焦人幣】人幣中間價貶８０點子，報６﹒６９３０

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９３０，
較上個交易日跌８０點子，止步三連漲，暫時脫離逾兩周高位，上個交易日報６﹒６８５０。
歐洲央行（ＥＣＢ）料將於下月推出１０多年來首次加息，推動歐元走高。周一（２７日）
紐約尾盤歐元兌美元升０﹒２７％，至１﹒０５８２。美匯指數下跌０﹒２２％，回落至
１０３﹒９５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒６９３０ ＋８０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０７９４ ＋１５１﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９４３４ －３８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５３１ ＋１３﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２１０１ －４５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６３２６ －１０９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１３８ －９５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３０８ ＋５５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９９８６ ＋１３６﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２００１ ＋１４７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７８ －２﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０２３７ －４４４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６９３ ＋６５﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒１３００ －１２５﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動