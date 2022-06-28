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即市新聞

28/06/2022 17:00

《鍾之日記》隔離險疫將縮短，旅遊航空先興奮

　　《鍾之日記》６月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國十年債息重上３﹒２厘，隔晚美股回落，加上騰訊（００７００）大股東將持續減持陰
霾未散，香江魚缸三日飆１２２１點後，半日一度回吐逾兩百點，收市仍守在１００天線上（現
處２１６７９）。
　　恒指低開８４點或０﹒３８％，報２２１４４，騰訊沽壓大拖累下，港股跌幅擴大，最多跌
２７７點，低見２１９５２。午後受內地入境隔離日數縮減提振，港股由跌轉升，一度抽升
２１９點，見２２４４９點全日高。恒指最終收市升１８９點或０﹒８５％，報２２４１８點。
大市全日成交１７５９﹒２８億元。國指升近１％，報７８９３點。科指升０﹒６％，報
５１０３點。
　　南非Ｎａｓｐｅｒｓ及旗下Ｐｒｏｓｕｓ決定逐步沽出手上金蛋－－價值萬億的２９％騰訊
持股，以套現支持自身回購計劃。分析認為Ｎａｓｐｅｒｓ和Ｐｒｏｓｕｓ新無限期回購計劃，
以及取消騰訊禁售期，有助刺激自身股價，但短期不利騰訊投資氣氛，不過騰訊也可以透過回購
抵消部分影響。騰訊今日拖累大市，收跌３﹒３％。

＊人行大碼放水千億，滬指重上３４００關＊

　　半年末將至，人民銀行自上周五（２４日）起重啟大碼逆回購，今日更進行了１１００億元
人民幣逆回購操作，放水１０００億元人民幣屬近來少見，三個交易日以來人行累計放水
２４００億元人民幣。人民銀行行長易綱指出，貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦。
內地最新發布的第九版新冠肺炎管控方案放寬隔離管控措施，隔離時間由「１４＋７」縮短為「
７＋３」，刺激市場氣氛向好。Ａ場早段未見動靜，午後倒升並不斷擴大升幅，最後突破三千四
，收報３４０９﹒２１點，是自３月７日以來首度突破三千四，全日升幅０﹒８９％。深成指升
１﹒２３％，創業板指揚０﹒３５％。兩市全日成交１２２１３億元人民幣，和上日持平。

＊隔離「７＋３」民航股高飛，市場高興得太早＊

　　內地最新發布的第九版新冠肺炎管控方案放寬隔離管控措施，隔離時間由「１４＋７」縮短
為「７＋３」，即從「１４天集中隔離＋７天居家健康監測」調整為「７天集中隔離＋３天居家
健康監測」，至於檢疫方法亦有所簡化，核酸檢測措施由採集鼻咽拭子改為採集口咽拭子，不再
要求雙採雙檢。另外，香港傳媒引述消息指，港府正考慮縮短入境香港的檢疫方案，包括「５＋
２」方案，即抵港人士在指定檢疫酒店隔離５日，再在家居檢疫安排２日。
　　消息讓一眾旅遊業再感興奮，三大民航股今日走高，國航（００７５３）飆升一成，東航
（００６７０）漲６％，南航（０１０５５）升５﹒３％。攜程（０９９６１）升１６﹒５％，
粵運交通（０３３９９）漲１２﹒５％，同程藝龍（００７８０）升３﹒５％。
　　不過各界或興奮得太早，首先是內地對疫情傳播的態度仍處於零容忍狀態，中國疾控中心人
員亦強調說，調整隔離措施不代表防控措施的寬鬆，而是精準防控的體現；其次，相較於其他國
家及地區已幾乎沒有入境檢疫措施，中國防疫封控措施對遊客而言仍然過於嚴格，旅行惟恐滯留
當地無法回家，外國遊客會選擇去其他國家旅遊，至於內地遊客也會選擇在家「變相隔離」。

＊恒大未回購房車寶股份被呈請清盤＊

　　中國恒大（０３３３３）遭一家名為佳盛環球（Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ）的公司向香港高等法
院提出清盤呈請，佳盛環球是中國恒大旗下房屋交易平台房車寶的一名戰略投資者，據《路透》
引述該公司一名匿名高管稱，向法院呈請清盤的原因在於恒大未履行回購房車寶股份的投資協議
。該高管稱，根據協議，如果房車寶的首次公開募股（ＩＰＯ）在２０２２年４月８日前仍未能
完成，恒大須以１５％的溢價回購當時出售的股份。
　　恒大執行董事肖恩對內媒表示，本次提出清盤呈請的是中國恒大旗下房屋交易平台房車寶的
一名戰略投資者，其債權佔集團全部境外債務比不足１％。此前，恒大方面已與其進行多輪溝通
，但對方仍提起對中國恒大的清盤呈請。
　　此外，陷入債務困局的佳兆業集團（０１６３８）因未能及時發布去年業績，於今年４月起
停牌，佳兆業發公告交代最新進展。集團指疫情爆發引致的不利影響，公司未能夠與致同（香港
）會計師事務所有限公司達成協定完成業績審核，致同已辭任集團核數師，佳兆業決定委任開元
信德為佳兆業新核數師，以填補致同辭任後的臨時空缺。
　　深圳證監局公布，對佳兆業集團（深圳）作為公司債券發行人，未按規定及時披露２０２１
年年度報告，決定對其採取責令改正的監管措施。要求佳兆業收到決定書之日起３０日內向局方
提交書面整改報告。

＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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