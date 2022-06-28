《經濟通通訊社２８日專訊》台灣疫情指揮中心公布，台灣今日新增４４３７９宗本土個案
，較前一天２﹒８萬宗有反彈，包括中重症１８０宗，其中１０３人死亡；另外新增４９宗境外
輸入個案。
指揮中心發言人莊人祥指，早前預計本月底單日確診數跌破萬宗，但下降速度沒想像中快，
也許到７月底才有可能跌破萬例。他并預料台灣或於８月後出現一小波新冠變種病毒株
Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５疫情。（ｄｗ）
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28/06/2022 16:36
【新冠肺炎】台灣增逾４﹒４萬宗本土確診，多１０３宗死亡個案
《經濟通通訊社２８日專訊》台灣疫情指揮中心公布，台灣今日新增４４３７９宗本土個案
，較前一天２﹒８萬宗有反彈，包括中重症１８０宗，其中１０３人死亡；另外新增４９宗境外
輸入個案。
指揮中心發言人莊人祥指，早前預計本月底單日確診數跌破萬宗，但下降速度沒想像中快，
也許到７月底才有可能跌破萬例。他并預料台灣或於８月後出現一小波新冠變種病毒株
Ｏｍｉｃｒｏｎ亞型ＢＡ﹒４及ＢＡ﹒５疫情。（ｄｗ）
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