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即市新聞

28/06/2022 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升２點子四連揚，報６﹒６８７６逾一周高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣中間價止步三連揚，暫時脫離逾兩周高位；人民幣兌一
美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０２點，早盤曾跌穿６﹒７關，午後內地公布入境隔離期限
縮減的消息，提振市場氣氛，即期曾倒升逾百點，惟最終收報６﹒６８７６，較上個交易日４時
３０分收盤價升２點子，錄四連揚，創６月２０日以來逾一周最高。全日在６﹒６７３５至
６﹒７０２０之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌升６６點子，報６﹒６８５１。
　　交易員稱，經濟衰退擔憂令市場風險偏好降溫，美元指數持堅，人民幣略微承壓，短期料延
續區間整理走勢。他們並表示，人行連續加碼逆回購護航半年末資金面，中美貨幣政策分化程度
加深，本周境內美元╱人民幣掉期更多期限陷入負值區間，這或導致企業客戶延遲結匯並增加遠
期購匯，但短期看對人民幣造成的壓力尚不明顯。
　　豐業銀行亞洲外匯策略師高奇認為，近期任何疲軟的美國經濟數據可能進一步抬升美聯儲放
慢加息步伐的預期，這將支持風險情緒回暖；預計美國ＣＰＩ將在三季度見頂，短期美元指數可
能溫和反彈，隨後隨美國經濟下行壓力加大而回落。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９３０，較上個交易日跌８０點子，止
步三連漲，暫時脫離逾兩周高位，上個交易日報６﹒６８５０。（ｗｌ）

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