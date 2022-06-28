【恒大困局】恒大未回購房車寶股份被呈請清盤，連浩民背景被關注

《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大（０３３３３）公告遭一家名為佳盛環球（Ｔｏｐ

Ｓｈｉｎｅ）的公司向香港高等法院提出清盤呈請，佳盛環球是中國恒大旗下房屋交易平台房車

寶的一名戰略投資者，據《路透》引述該公司一名匿名高管稱，向法院呈請清盤的原因在於恒大

未履行回購房車寶股份的投資協議。該高管稱，根據協議，如果房車寶的首次公開募股

（ＩＰＯ）在２０２２年４月８日前仍未能完成，恒大須以１５％的溢價回購當時出售的股份。

根據恒大於去年３月發出的公告，恒大當時將房車寶的１０％股份出售給包括佳盛環球在內

的１７名投資者，套現合共１６３﹒５億元，不過由於房車寶未能在一年內上市，投資者有權要

求恒大回購股份，但陷入債務困局的恒大顯然難以支付有關費用。



＊連浩民政商兩路亨通＊



另外，這宗官司亦讓佳盛環球的實益擁有人連浩民被外界關注。連浩民年僅２９歲便已成為

上市公司主席，旗下資產涉足本港金融業及加密貨幣領域，而且在香港社會不斷擴大影響力，他

不但是東華三院總理及多個建制團體的成員，甚至還當選了特首選委會成員。

據內媒《財新》引述兩位香港知情人士指，連浩民的父親是「公海賭王」連超（原名連卓釗

），而由連浩民任職董事長的「永卓御富國際有限公司」，曾由連超擔任監事。不過香港媒體暫

未見有相關報道，相關人士亦未有就消息作出任何回應。（ｅｙ）

