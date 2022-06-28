【內房困局】陽光城擬終止西安投募項目，回籠１１億補充流動資金

《經濟通通訊社２８日專訊》深陷債務危機的內房陽光城（深：０００６７１）為迅速回籠

資金及削減債務，擬將此前非公開發行Ａ股中西安一募投項目終止，該項目相關的逾１１億元（

人民幣．下同）募集資金將全部用於永久補充流動資金。刊登在深交所的公告顯示，公司

２０１５年非公開發行Ａ股股票，募集資金約５０億元，投資項目合計四個，僅西安上林雅苑項

目尚未完成投資進度。截止目前，閒置募集資金中用於暫時補充流動資金１１億元，另

２９１﹒０５萬元存放於募集資金專用帳戶。

公司指，自２０２０年以來，西安房地產市場受行業政策、經濟環境及新冠疫情等綜合因素

影響，需求萎縮、市場競爭激烈、去化壓力較大，在２０２１年８月西咸項目片區被劃分為限購

區域後，需求進一步低迷。而後續開發還需繼續投入較大資金，已超過公司目前所能負擔。同時

為適應公司當下資金的流動性需要，終止該募投項目後擬將剩餘募集資金永久補充流動資金，用

於公司日常經營的投入。該議案尚需提交股東大會審議通過。

陽光城大股東福建陽光集團周一（２７日）公告稱，其應於今日到期並兌付本息的「２１福

建陽光ＳＣＰ００４」債券，截至目前，公司未能按期足額償付本期債券本息，金額合計約

６﹒８億元。

陽光城股價靠穩，現漲０﹒５％，報２﹒１８元。（ｗｌ）

