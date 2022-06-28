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即市新聞

28/06/2022 09:43

【恒大困局】恒大執董：提出清盤呈請為房車寶戰投，積極尋求和解

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大（０３３３３）發布公告稱，遭呈請人Ｔｏｐ　
Ｓｈｉｎｅ於本月２４日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的債權金額為
８﹒６２５億港元。恒大表示將極力反對該呈請，又預期該呈請將不會影響重組計劃或時間表。
恒大繼續停牌。
　　中國恒大執行董事肖恩對內媒表示，本次提出清盤呈請的是中國恒大旗下房屋交易平台房車
寶的一名戰略投資者，其債權佔集團全部境外債務比不足１％。此前，恒大方面已與其進行多輪
溝通，但對方仍提起對中國恒大的清盤呈請。
　　目前恒大的境外債已經違約，公司將循例公平對待所有債權人，積極與上述戰略投資者按照
國際慣例和市場規則繼續尋求和解，並依法將該筆債務在境外債重組框架下統籌考慮。中國恒大
董事會、風險化解委員會以及各級管理團隊運作均不受影響，各方正不遺餘力地穩定生產運營，
並繼續與境內外債權人就境外債務重組進行積極溝通。

＊Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ擁有人是九龍社團聯會首席會長連浩民＊

　　值得留意的是，據報Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ　Ｇｌｏｂａｌ公司實益擁有人是２９歲的連浩民
。連浩民是東華三院總理，他同時活躍於多個建制團體，身兼香港政協青年聯會執委會副主席、
江蘇省青年聯合會委員、中華全國青年聯合會委員、九龍社團聯會榮譽會長等職務。連浩民承認
有向恒大投資，並以事件進入法律程序為由，拒透露詳情。
　　Ｔｏｐ　Ｓｈｉｎｅ　Ｇｌｏｂａｌ公司曾向中國恒大旗下的「房車寶」投資７﹒５億元。
另外，連浩民亦是另一投資者凱尚國際有限公司（Ｔｒｉｕｍｐｈ　Ｒｏｃ　
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｍｉｔｄ）的投資方保證人，該公司同樣向「房車寶」投資
７﹒５億元。（ｃａ）

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