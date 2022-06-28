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28/06/2022 09:13

《珠玉之論－陳鳳珠》內地汽車於全球滲透提升

　　《珠玉之論》中汽協的數據顯示５月汽車銷量按年下跌１２﹒６％至１８６﹒２萬輛，但按
月增加５７﹒６％，其中新能源汽車銷量同比增長１０５﹒２％至４４﹒７萬輛。首５個月的汽
車累計銷量按年減少１２﹒２％至９５５﹒５萬輛，其中新能源汽車累計銷量按年增長
１１１﹒２％至２００﹒３萬輛。至於５月份雖然受內地供應能力較弱及國際物流不暢等因素影
響，但汽車月度出口創年內新高，其中乘用車出口按年增長６９﹒７％至１９﹒６萬輛，商用車
出口同比上升３８﹒２％至４﹒９萬輛。
　
　　其實，內地的汽車市場發展迅速，出口呈增長趨勢，中汽協的數據顯示內地２０２１年整車
出口按年增長１倍至２０１﹒５萬輛，僅次於日本的３８２萬輛及德國的２３０萬輛，並已超過
韓國的１５２萬輛。其中新能源車出口量同比大幅增加３０４﹒６％至３１萬輛。而據海關的數
據顯示，今年首季內地的汽車整車出口按年增加５７﹒８％至６７﹒６萬輛，雖然今年第二季內
地的汽車行業受疫情影響產銷，但海關預計今年全年汽車出口量將接近３００萬輛。相信隨著內
地的汽車生產技術提升，配合產能增長，未來出口有機會超過德國，成為全球第二大汽車出口國

《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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