《股壇解碼－戴名》鮑威爾軟硬兼施，大家樂（０３４１）聽天由命

《股壇解碼》美國上周公布的新屋銷售低於前期，雖然銷售不如預期，但市場顯然將壞消息

當好消息炒，把經濟見頂解讀成放慢加息訊號，鮑威爾繼續大耍太極，首次承認有衰退的可能但

又放風下次議息將會加息１％，可惜市場趨向單邊押注在放慢加息一邊，看上周四（２３日）周

五（２４日）美股表現就可知一二，投資者要留意道指期權２８８００點有增加倉位的跡象，升

市低位加倉或多或少暗示升市不能持續，美匯指數持續在１０４以上徘徊，美元走強和美息攀升

將進一步推高美國通脹，只要聯儲局收緊貨幣供應結束量寬政策，全球金融系統的流動性將被冰

封，連鎖效應下將衍生出經濟衰退或甚至出現滯脹的情況，投資者現階段還是持有現金比較安全

。



＊事有湊巧＊



Ｂｉｔｃｏｉｎ在月初高位３１０００美元跌到最低的１８０００美元，然後反彈到

２１０００美元，當中原因是由於市場上先後出現接近２５０００個Ｂｉｔｃｏｉｎ沽盤，雖然

江湖傳聞與Ｂｉｔｃｏｉｎ的ＥＴＦ（Ｐｕｒｐｏｓｅ）有關，但數目上剛好是２５０００個，

這和之前另一隻穩定幣ＬＵＮＡ大跌的情況非常相似，當時盛傳有人在市場借了７５０００個

Ｂｉｔｃｏｉｎ，擊破ＬＵＮＡ只用了２５０００個Ｂｉｔｃｏｉｎ，當時就懷疑大戶不可能借

７５０００個Ｂｉｔｃｏｉｎ而只用了２５０００個，其餘的５００００個竟然無用武之地，部

分答案相信已經水落石出，但有一點可以參考的是，Ｂｉｔｃｏｉｎ的走勢和道指非常接近，而

且還是走在道指的前面，所以投資者可以利用Ｂｉｔｃｏｉｎ的走勢對道指作前瞻預估。



＊愈燒愈烈＊



上周繼河南四間村鎮銀行傳出「取款難」事件後，農業銀行也規定存戶每天的提款額度，之

後再有傳聞北京的銀行普遍規定每天提款５０００元的限額，到最後輪到深圳石岩的中國銀行，

如果傳聞屬實的話，相信現時國內金融體系中出現了短暫的流動性問題，如果情況控制不好，流

動性問題可能會演變成系統性問題，到時候將出現新一輪的全球性經濟危機。



＊一線生機＊



恒指上周在臨近期指結算日出現波幅沒擴大的情況，全周出現波幅達９３０點和升幅超過

６００點，期權購沽比例較上周稍稍上升至５４：４６的比例，牛熊證街貨比例下跌至

５６：４４，熊證重倉區上移至２１９００點附近，ＩＧ周末恆指現貨收報２１８８８點，相信

本周初將悉數被回收，加上本周為期指結算日，大市有挾高結算再跌的嫌疑，而且金管局在多次

承接港元沽盤後的銀行體系結餘只剩２３３３億，當銀行結餘跌破２０００億的時候將會是香港

加息的最後時機，倘若錯過加息機會，港元聯繫匯率將岌岌可危。



＊股票簡評＊



大家樂集團（００３４１）主要經營大家樂連鎖式速食餐飲業務、快餐廳、機構飲食業務，

特式餐廳、食品製造和分銷業務，集團旗下品牌包括大家樂、一粥麵、意粉屋、上海姥姥、米線

陣和利華超級三文治等等，大家樂集團今年少賺了接近９５％但仍有盈利，表面看還算不過不失

，可以維持有盈利已經相當不錯，但仔細看盈利主要來自政府對新冠疫情的補貼，若撇除這因數

，集團將出現淨虧損超過１億元，加上全年派息率接近７８０％，管理層悉數盡派手頭現金，看

來大家樂集團在未來２年應該都沒有重大收購或業務擴張計劃，否則應該惜金如命才對，但管理

層卻在後疫情時期大派股息，估計是不看好集團今明兩年的表現，加上最近疫情又有死灰復燃的

情況，大手派息更似以高息吸引大戶或基金持貨的可疑。

如果推測沒錯，大家樂集團今年上半年的業績很有可能會虧損６０００萬至８０００萬左右

，加上集團在未來３年計劃每年在國內新開５０間門店，在國內經濟出現下滑和產品定價偏高的

情況下是不容樂觀，但有一點不明白的是國內的經營成本（人力，租金等等）都比香港低，但利

潤率沒有明顯的比香港高是難以捉摸。如果今年下半年疫情沒有明確好轉的話，大家樂集團會否

像去年一樣有不少的店鋪因確診個案影響而暫定營業，建議投資者應趁現價沽出，目標買入價在

８﹒５元附近。《資深市場人士 戴名》



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