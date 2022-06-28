【新冠肺炎】澳門第三輪全民檢測，暫發現５混管樣本呈陽性

《經濟通通訊社２８日專訊》澳門正進行第三輪全民核酸檢測，截至昨晚１０時，超過３２

萬人已經採樣，約８﹒７萬人檢測結果確定為陰性，並發現５個混合樣本呈陽性。

澳門今輪疫情累計３５７人核酸陽性病例，年齡介乎８個月至８９歲，目前有１０個群組，

其中８個有一定聯繫。珠海調整對澳門外僱人員的防控措施，凌晨起出境珠海時，毋須再簽署三

天內不返回珠海的承諾書。（ｃｌ）

