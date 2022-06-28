  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2022 08:53

【新冠肺炎】澳門第三輪全民檢測，暫發現５混管樣本呈陽性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》澳門正進行第三輪全民核酸檢測，截至昨晚１０時，超過３２
萬人已經採樣，約８﹒７萬人檢測結果確定為陰性，並發現５個混合樣本呈陽性。
　　澳門今輪疫情累計３５７人核酸陽性病例，年齡介乎８個月至８９歲，目前有１０個群組，
其中８個有一定聯繫。珠海調整對澳門外僱人員的防控措施，凌晨起出境珠海時，毋須再簽署三
天內不返回珠海的承諾書。（ｃｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微下跌，市場仍在觀望中
人氣文章專訪27/06/2022
【專訪】陶冬：美國限制能源出口風險已爬上地平線（有片）
人氣文章中國故事27/06/2022
工業利潤降幅收窄　滬指上攻三千四　外資連三日捧場
人氣文章財經熱話27/06/2022
小米將發布新機股價飆12%　現價追入仲有水位？
人氣文章專訪27/06/2022
【葉劉專訪】行會召集人對外解釋政策，與特首緊密合作（有片）
人氣文章財經熱話27/06/2022
【慶回歸】港股短期目標唔止22500？連敬涵精選內需股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金