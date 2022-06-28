《經濟通通訊社２８日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨（２７）日
２４小時內新增５７宗核酸陽性個案，累計共４１４宗；新增個案中３３宗屬社區發現，２４宗
屬管控中發現。
此外，截至今（２８）日早上８時，通過流行病學調查共跟進８９９６人，其中密切接觸者
１２４４人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）６０８７人，次密切接觸者３１２人，一般
接觸者２９６人，陪同人員６４３人。（ｃｌ）
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28/06/2022 10:20
【新冠肺炎】澳門本輪疫情新增５７陽性個案，累計４１４宗
《經濟通通訊社２８日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨（２７）日
２４小時內新增５７宗核酸陽性個案，累計共４１４宗；新增個案中３３宗屬社區發現，２４宗
屬管控中發現。
此外，截至今（２８）日早上８時，通過流行病學調查共跟進８９９６人，其中密切接觸者
１２４４人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）６０８７人，次密切接觸者３１２人，一般
接觸者２９６人，陪同人員６４３人。（ｃｌ）
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