【香港政情】警方下午四時就習近平出席慶回歸大會簡介行動安排

《經濟通通訊社２８日專訊》警方宣布，今日下午將舉行記者會，簡介有關國家主席習近平

出席慶祝香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮的警方行動安排。警

務處助理處長（行動）呂錦豪、警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓及港島總區高級警

司（行動）廖珈奇將會出席。記者會將於下午四時在灣仔警察總部警政大樓室舉行。（ｃｌ）

