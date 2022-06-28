警方：習近平抵港期間部分地鐵站短暫封閉，維港兩岸設臨時限飛區

《經濟通通訊社２８日專訊》警方下午舉行記者會，簡介有關國家主席習近平出席慶祝香港

回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮的警方行動安排。警務處助理處長

（行動）呂錦豪表示，在習近平抵港期間，本港部分地鐵站、街道及行人天橋須短暫封閉，而民

航處亦會於維港兩岸設立臨時限飛區。

呂錦豪指出，習近平逗留及途經的地區會設核心保安區，其他範圍為保安區，習近平行經的

的地方需要封區或者改道，尤其是金鐘及灣仔一帶，港鐵會展站暫時封閉，料灣仔北一帶非常擠

塞，呼籲市民及駕車人士如非必要，不要到達有關地區。另外，全港範圍都會列為小型無人機限

飛區，而民航處亦會將維港兩岸設為臨時限飛區。



＊灣仔北大部分街道及港鐵會展站將封閉＊



呂錦豪表示，警方將為習近平來港提供嚴密保安，並以不影響行動之前提下，讓傳媒採訪。

他強調，警方不容忍暴力、更不容忍警方安保受干擾，如有影響安全行為，會採取果斷執法行動

。警方尊重市民和平集會的權利，暫時無收到當日的公眾集會申請，但會制定活動區及遞送區，

讓公眾活動。

港島總區高級警司（行動）廖珈奇稱，６月２９日凌晨起會展半島所有道路，包括菲林明道

天橋北行線、龍和道等，接近東區一帶包括耀星街都會封閉。部分路段包括菲林明道、港灣道等

，會間歇性封閉，而６月３０日會封閉港鐵會展站，東鐵線會正常行駛但不會停站，如果需要進

出會展的人士需要接受保安檢查。另外，部分把士路線需改道，將不途經灣仔。（ｃｌ）

