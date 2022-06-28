【國安立法】鄧炳強：國安法實施以來共拘捕１８６人

《經濟通通訊社２８日專訊》後天（３０日）是香港國安法頒布實施兩周年，保安局局長鄧

炳強接受《央視》訪問時指，在法例實施後，當局採取有法必用、執法必嚴、違法必究的原則，

過去一段時間共拘捕１８６人，成果非常豐盛。

他指國安法除了訂立一些最新的法律之外，更加要注重防範一些危害國家安全的行動。他又

說，當局有責任培養香港市民的愛國意識，以及國家安全的意識。（ｃｌ）（ｚｚ）

