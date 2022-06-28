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28/06/2022 15:50

【外圍經濟】歐洲央行可能會抽走現金以抵消債券購買

　　《經濟通通訊社２８日專訊》兩名消息人士告訴《路透社》，歐洲央行可能會從銀行系統中
抽走資金，以抵消為限制歐元區負債國家借貸成本而進行的任何債券購買。
　　歐洲央行正在考慮將新的債券購買計劃與拍賣相結合，在拍賣中，銀行可以將現金存放在歐
洲央行，以獲得比普通存款利率更優惠的利率。
　　歐洲央行對消息不予置評。（ｒｃ）

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