【企業盈警】協同通信（０１６１３）料全年虧損最少９０００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》協同通信（０１６１３）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損不少於９０００萬元，比去年度虧損約１５００萬元有所擴大。

該集團指，虧損上升主因期內確認與貿易及其他應收款項預期信貸虧損及撇銷、商譽減值虧

損及持續多時之新型冠狀病毒疫情的影響。

該集團預期於今日公布業績。（ｗｈ）

