【企業盈喜】華信地產財務（２５２）調低全年純利預測

《經濟通通訊社２８日專訊》華信地產財務（００２５２）公布，繼早前發盈利預喜後，預
期截至３月３１日止年度純利介乎２５００萬至２８００萬元，比去年度盈利約８５０萬元升最
多約２﹒２９倍。
該集團指，預期純利比之前預期不少於５０００萬元有所調低，主因重估投資物業淨公平值
收益低於原先預期。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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