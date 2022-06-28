【企業盈喜】華信地產財務（２５２）調低全年純利預測

《經濟通通訊社２８日專訊》華信地產財務（００２５２）公布，繼早前發盈利預喜後，預

期截至３月３１日止年度純利介乎２５００萬至２８００萬元，比去年度盈利約８５０萬元升最

多約２﹒２９倍。

該集團指，預期純利比之前預期不少於５０００萬元有所調低，主因重估投資物業淨公平值

收益低於原先預期。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

