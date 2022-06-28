【企業盈警】皇冠環球（００７２７）料全年虧損擴至最多８億元

《經濟通通訊社２８日專訊》皇冠環球集團（００７２７）公布，預期截至３月３１日止年

度虧損介乎７億至８億元，比去年度虧損約１﹒０６億元有所擴大。

該集團指，虧損擴大主因投資物業公平值虧損虧損介乎７﹒５億至８﹒５億元，比去年度有

關虧損約７６００萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

