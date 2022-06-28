【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒２億人幣，買港交所沽騰訊

《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指高開２５７點，報２１９７６點。最高升
６９５點報２２４１４點，最低升２５７點報２１９７６點。恒指收報２２２２９點，升５１０
點或２﹒３５％。
按額度計算，北水全日淨流入６４﹒２億元人民幣，增加３５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是香港交易所（００３８８）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交２０００﹒０９億元增加３４﹒８％。其中港股通成交６３０﹒２億元，佔總成交
３１﹒５％。
＊中證監正式將ＥＴＦ納入互聯互通＊
中國證監會上周五（２４日）發布公告，將交易型開放式基金（ＥＴＦ）正式納入互聯互通
。中證監將組織上交所、深交所、中國結算等穩步做好ＥＴＦ納入互聯互通各項準備工作，正式
啟動時間將另行公布。
香港交易所升６﹒９５％報４００﹒２元，北水淨買入１９億元；吉利汽車升３﹒９％報
１８﹒６４元，北水淨買入８﹒７億元；快手升２﹒９８％報８９﹒９５元，北水淨買入７﹒１
億元。
騰訊控股跌１﹒５６％報３７８﹒２元，北水淨賣出１８﹒３億元；中國移動升０﹒１％報
４８﹒８５元，北水淨賣出６﹒４億元；藥明生物跌０﹒７１％報７６﹒６５元，北水淨賣出
２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） １９﹒０４
吉利汽車 （００１７５） ８﹒７２
快手 （０１０２４） ７﹒０９
舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒０８
理想汽車 （０２０１５） １﹒５１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －１８﹒３１
中國移動 （００９４１） －６﹒４１
藥明生物 （０２２６９） －２﹒３４
新東方在綫 （０１７９７） －２﹒１５
小米集團 （０１８１０） －１﹒９６
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