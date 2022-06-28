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28/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒２億人幣，買港交所沽騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指高開２５７點，報２１９７６點。最高升
６９５點報２２４１４點，最低升２５７點報２１９７６點。恒指收報２２２２９點，升５１０
點或２﹒３５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６４﹒２億元人民幣，增加３５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是香港交易所（００３８８）、吉利汽車（００１７５）、快手（０１０２４）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交２０００﹒０９億元增加３４﹒８％。其中港股通成交６３０﹒２億元，佔總成交
３１﹒５％。
　
＊中證監正式將ＥＴＦ納入互聯互通＊
　
　　中國證監會上周五（２４日）發布公告，將交易型開放式基金（ＥＴＦ）正式納入互聯互通
。中證監將組織上交所、深交所、中國結算等穩步做好ＥＴＦ納入互聯互通各項準備工作，正式
啟動時間將另行公布。
　　香港交易所升６﹒９５％報４００﹒２元，北水淨買入１９億元；吉利汽車升３﹒９％報
１８﹒６４元，北水淨買入８﹒７億元；快手升２﹒９８％報８９﹒９５元，北水淨買入７﹒１
億元。
　　騰訊控股跌１﹒５６％報３７８﹒２元，北水淨賣出１８﹒３億元；中國移動升０﹒１％報
４８﹒８５元，北水淨賣出６﹒４億元；藥明生物跌０﹒７１％報７６﹒６５元，北水淨賣出
２﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　１９﹒０４
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　８﹒７２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　７﹒０９
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　３﹒０８
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　－１８﹒３１
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－６﹒４１
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－２﹒３４
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－２﹒１５
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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