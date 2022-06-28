《日入而息》入境內地減至７天隔離，港鐵東涌配電站收３１份意向

《今天重點》

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警方指習近平抵港期間部分地鐵站短暫封閉，維港兩岸設臨時限飛區；警方指習近平來港出席活

動是世界焦點，恐襲風險維持中度

內地新版新冠肺炎防控方案發布，集中隔離縮短至７日

傳港府研究放寬入境隔離、考慮「５＋２」檢疫安排

港鐵（０００６６）東涌牽引配電站項目收到３１份意向書

差估署表示本港５月樓價指數按月跌０﹒３％

畢馬威料本港第四季新股市場改善，全年集資額２０００億

恒大（０３３３３）未回購房車寶股份被呈請清盤，連浩民背景被關注；恒大執董：提出清盤呈

請為房車寶戰投，積極尋求和解

博維智慧科技明起招股，入場費２５４５元；博維智慧科技指未來將集中在大灣區發展

本港新增１５３３宗本地個案，輸入個案１５２宗；學校呈報２０２宗確診，３間學校個別班級

出現傳播

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《即日市況》

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恒指全日高收１８９點報２２４１８，科指高收３１點報５１０３

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《深滬股市》

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滬指倒升０﹒９％收復三千四，連漲四日至近四個月高

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《美元匯價》

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美匯仍然疲弱，惟鎊匯不容易重上１﹒２４

歐元最新報１﹒０５８７╱８８，日圓最新報１３５﹒９５╱９７

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《公司業績》

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旺旺（００１５１）全年純利升１﹒１％，連特別息派５﹒０４美仙

中國水務（００８５５）全年純利升１２％至１８﹒９億元，派息１８仙

六福（００５９０）全年純利升３７％至１３﹒９億元，派息０﹒５５元

本間高爾夫（０６８５８）全年純利升２﹒３倍，派息２日圓

中港照相（０１１２３）全年少賺４６﹒２％至１８１１萬元，末期息１仙

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《公司資訊》

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金融壹賬通（０６６３８）以介紹方式於聯交所主板上市

蒙古能源（００２７６）延遲刊發年度業績，料下月４日起停牌

新地（０００１６）推１０項活動慶港回歸２５周年

恒生（０００１１）推出ＥＳＧ投資和信用卡綠色商戶簽帳獎賞

中銀香港（０２３８８）次季信用卡簽帳額料按季錄雙位數增長；中銀推萬事達Ｃｈｉｌｌ Ｃ

ａｒｄ，指定商戶消費享１０％回贈

中電（００００２）元朗區電網供電能力回復正常，正展開移除電纜橋工作

津上機床中國（０１６５１）料４至６月銷售升５至１０％，對下半年持謹慎態度

香港寬頻夥ＴＰ－Ｌｉｎｋ推全港首獲認證Ｗｉ－Ｆｉ ６Ｅ路由器

博維智慧科技（０１２０４）明起招股，入場費２５４５元；未來將集中在大灣區發展

普匯中金國際（００９９７）附屬與西安中天科技訂立商業保理協議

復銳醫療（０１６９６）減少脂肪產品第ＩＩｂ期臨床試驗已達終點

港鐵（０００６６）東涌牽引配電站項目收到３１份意向書

恒指公司授權南方基金以生物科技指數作為交易基金參考基準

灣區發展（００７３７）５月廣深高速公路路費收入跌１３％至２﹒０８億元人民幣

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）研制的高錳鋼ＬＮＧ船用罐獲船級社認證

中石化油服（０１０３３）張建闊辭去副總經理職務

深高速（００５４８）５月梅觀高速路費收入為１３０１﹒８萬元人民幣

中遠海運港口（０１１９９）張達宇辭任董事總經理，朱濤接任

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《神州民企》

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旭輝控股（００８８４）完成發行今年第一期５億人幣境內公司債券

佳兆業（０１６３８）換核數師，停牌三個月復牌仍無期；沒為公司債披露年報，佳兆業遭深圳

證監局責令改正

恒大（０３３３３）未回購房車寶股份被呈請清盤，連浩民背景被關注；恒大執董：提出清盤呈

請為房車寶戰投，積極尋求和解

三巽集團（０６６１１）首５個月合同銷售近１２億元人民幣

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《中國要聞》

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深圳表示鼓勵金融機構參與重大基建項目，化解房企風險

工信部表示提升汽車芯片供給能力，加大政策支持力度

上海迪士尼樂園將於６月３０日恢復運營

發改委表示支持香港發揮所長，深度參與共建一帶一路；輸入性通脹壓力較大，惟有信心保持物

價平穩；青年就業形勢已出現積極變化；常態化充實完善政策儲備工具箱，適時出台；擴大鼓勵

外商投資產業目錄，導向製造業等

國務院免去張曉明港澳辦副主任職務

Ｈ＆Ｍ關閉中國首店，內媒稱新疆棉和國潮衝擊是主因

網信辦收緊網絡管理，用戶註冊須提供真實身份信息

樂視案兩名保薦代表人被凍結執業資格十年

中海油與殼牌等合作大亞灣二氧化碳捕集利用及封存項目

中證監修改規定，內地投資者不可通過滬深股通買Ａ股

前５月中國核能發電量同比上升４﹒５％

人行１１００億逆回購利率持平，今放水１０００億

王毅與阿富汗臨時政府代理外長通話，冀推進務實合作

易綱稱經濟面臨下行壓力，幣策從總量發力支持復甦

最高檢出台文件，對證券期貨違法犯罪「零容忍」

王晨稱深入實施中醫藥法，促進中醫藥傳承創新發展

陽光城擬終止西安投募項目，回籠１１億補充流動資金

部分債務未簽署留債協議，新海航首個還息日「甩底」

ＯＰＰＯ、ＶＩＶＯ旗下網絡小貸公司增資至５０億元

人行上海總部表示５月長三角地區人幣貸增４８５１億元

招行、工行等多間銀行６月底暫停智能投顧服務

滬銀保監表示加強新市民住房、教育金融等方面信貸支持

中國續對原產於歐盟和英國進口碳鋼緊固件徵反傾銷稅

內地汽柴油價格下調３２０元和３１０元，結束四連漲

熱浪來襲部分地區用電創新高，東北表態不拉閘限電

廣州南沙將建造與港澳趨同的個人所得稅稅賦環境

首五月國企利潤總額同比降幅擴至６﹒５％，負債率升

中證協召開經濟學家例會，三重壓力仍存須逆周期調節

澳洲將建國防學校培訓太平洋島國軍隊，資助當地基建

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７％，傳台積電電費成本將增４０億台幣

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《其他消息》

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陳帆稱未來十年已覓得３５０公頃土地，足以興建３３萬伙公營房屋

鄧炳強稱國安法實施以來共拘捕１８６人

特別版「幻彩詠香江」７月上演慶回歸

梁鳳儀稱證監會對金融體系抗逆能力的重視程度高於一切

差估署表示本港５月樓價指數按月跌０﹒３％

陳海潮料上半年樓價跌近３％，如通關全年或升逾５％

何栢良收回陳肇始護士出身言論，２２護理團體聯署要求道歉

深股通額度全日用４８﹒５億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用３２億元，外資流入

４６﹒５億元

積金局表示要求受託人提供簡化版文件有助市民掌握資訊；積金局批准首個中國政府債券ＥＴＦ

為認可的緊貼指數集體投資計劃

駿隆表示６月強積金平均回報跌逾３％，人均蝕７７７３元

畢馬威料本港第四季新股市場改善，全年集資額２０００億

專線小巴實時到站資訊系統擴展至４５３條路線

的士司機慶回歸，暫停載客兩小時各區舉辦的士巡遊

大新料本港今年經濟僅增長０﹒５％，樓價或跌５％

廉署起訴地產代理涉向業主索「茶錢」，助議較高物業售價

澳門酒店５月入住率按年跌至３４﹒２％

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《香港政情》

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慶典辦就回歸活動嘉賓電郵誤洩致歉

林鄭期待習近平在回歸周年重要講話，為特區指明方向

林鄭等主要官員到灣仔酒店隔離，會展一帶加強戒備

港府延後公布２０２２年授勳和太平紳士委任名單

譚耀宗稱明天入住酒店閉環管理，周四出席活動及合照

鄧炳強稱研假新聞定義，倡新聞界成立團體分辨從業員

香港故宮表示若參觀者穿著政治口號衣物，會按法例處理

警方表示習近平來港出席活動是世界焦點，恐襲風險維持中度；習

近平抵港期間部分地鐵站短暫封閉，維港兩岸設臨時限飛區

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《新冠肺炎》

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本港新增１５３３宗本地個案，輸入個案１５２宗

學校呈報２０２宗確診，３間學校個別班級出現傳播

上海北京昨日無新增本土確診或無症狀感染

傳港府研究放寬入境隔離、考慮「５＋２」檢疫安排

內地新版新冠肺炎防控方案發布，集中隔離縮短至７日

據報盧寵茂研縮短來港檢疫期，但排除全民強檢可能性

水泉澳邨茂泉樓強檢揭６宗陽性個案，３宗結果不確定

澳門全民核檢傍晚結束，尚有１７萬市民未完成採樣

澳門博企員工協會呼籲設便利條件助僱員核檢

澳門娛樂場最新防疫措施７﹒１實施

澳門本輪疫情新增５７陽性個案，累計４１４宗

疾控中心表示縮短隔離期限不意味寬鬆，是體現精準防控

食環署表示屯門海港酒家因擅改通風系統而遭檢控

崔俊明稱已打三針疫苗的市民可接種第二代疫苗

台灣增逾４﹒４萬宗本土確診，多１０３宗死亡個案

旺角ＭＯＫＯ翠園疑爆疫，料與屯門海港酒家有關連

歐家榮稱院舍個案低水平，將安排患者到受控環境隔離

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