《日出而作》六月消費者信心指數跌逾一年低，納指挫近３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３０９４６﹒９９ 跌 ４９１﹒２７ １﹒５６

標普５００ ３８２１﹒５５ 跌 ７８﹒５６ ２﹒０１

納斯達克 １１１８１﹒５４ 跌 ３４３﹒０１ ２﹒９８

倫敦富時１００ ７３２３﹒４１ 升 ６５﹒０９ ０﹒９０

法蘭克福ＤＡＸ １３２３１﹒８２ 升 ４５﹒７５ ０﹒３５

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０８６﹒０２ 升 ３８﹒７１ ０﹒６４

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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒０８８０，歐元兌美元

１﹒０５２９



《公司業績》

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威雅利（００８５４）年賺８２１９萬元跌１１％，連特息共７３仙

北大資源（００６１８）１５個月盈利約１５億人幣

中國天然氣（００９３１）年度虧損增至１﹒９９億元，不派息

敏捷控股（００１８６）年度虧損增至９７００萬元，不派息

宏安集團（０１２２２）年度盈轉虧３﹒０５億元，不派息

歐科雲鏈（０１４９９）全年虧損降至５８０６萬元，不派息

兆邦基地產（０１６６０）全年純利３７９９萬元跌５７％，不派息

億都國際（００２５９）全年純利２﹒７億元，升４２％，派息５仙

中譽集團（００９８５）全年盈轉虧４﹒６億美元，不派息

其士國際（０００２５）全年純利６﹒５億元升１％，派息３５仙

進昇集團（０１５８１）全年純利升２﹒３倍，不派息

同得仕（００５１８）全年盈轉虧２６０６萬元，派息０﹒５仙

漢國置業（００１６０）全年純利跌２５％，派息１２﹒５仙

遠東發展（０００３５）全年多賺１﹒４倍，派息１６仙兼１０送１紅股

生興控股（０１４７２）全年純利跌５５％至１１９８萬元，不派息

香港潮商集團（０２３２２）全年虧損擴至２６８４萬元，不派息

潤利海事（０２６８２）全年純利升６３％至４０８０萬元，派息２仙

信保環球（００７２３）全年純利跌６１％至１２７６萬元，不派息

同景新能源（０８３２６）全年虧轉盈５５０萬元，不派息

ＷＡＣ（０８６１９）全年盈轉虧４６５萬元，不派息

裕承科金（００２７９）全年虧轉賺近２８億元，不派息

漢港控股（０１６６３）全年純利升逾５倍，派末期及特別息共２仙

澳門勵駿（０１６８０）全年虧損降至１２億元不派息，申請今早復牌

冠忠巴士集團（００３０６）全年虧損擴至１﹒４億元，不派息

力勁科技（００５５８）全年純利升８２％至６億元，派息４仙

位元堂（００８９７）全年虧損降至１億元，不派息

專業旅運（０１２３５）全年虧損降至１７９２萬元，不派息

金利豐（０１０３１）全年純利跌２１％至４４７４萬元，不派息

世紀（０２１１３）全年虧損降至２４０３萬元，不派息

時時服務（０８１８１）全年盈轉虧２５９５萬元，不派息

客思控股（０８１７３）全年純利跌５０％至４１５萬元，不派息

清晰醫療（０１４０６）全年純利１３４９萬元跌６２％，不派息

智中國際（０６０６３）全年盈轉虧２２６６萬元，不派息

汛和集團（０１５９１）全年虧損降至４４９萬元，不派息

龍昇集團（０６８２９）全年虧轉賺７４０萬元，不派息

標準發展（０１８６７）全年盈轉虧２１０１萬元，不派息

歐化國際（０１７１１）全年純利跌７５％，派息０﹒５仙

壇金礦業（００６２１）全年虧轉賺４５１５萬元，不派息

匯聚科技（０１７２９）全年純利跌２６％，派息１仙

ＭＯＳ（０１６５３）全年純利１１８７萬元，升１８％，不派息

中國萬天（０１８５４）全年虧損擴至１０９６萬元，不派息

域高國際（０１６２１）全年純利９１７萬元跌５０％，不派息

均安控股（０１５５９）全年虧損擴至６７９７萬元，不派息

國家文化產業（００７４５）全年虧損降至３４５５萬元，不派息

宏基資本（０２２８８）全年盈轉虧３４８７萬元，不派息

衍生集團（０６８９３）全年虧損降至１１９１萬元，不派息

結好控股（０００６４）全年純利６０１９萬，跌６８％，派息０﹒５仙

高陞集團（０１２８３）全年純利６７９８萬元跌７％，派息２﹒１仙

建業實業（００２１６）全年純利５６００萬元跌２８％，派息５仙

金源米業（００６７７）全年純利１８７０萬元跌５４％，派息１﹒２仙

震雄集團（０００５７）全年純利逾２億元升５％，派息１１﹒６仙

科利實業（０１４５５）全年純利５９７０萬元升３％，派息１﹒５仙

國華集團（００３７０）全年虧損降至６３５萬元，不派息

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《公司資訊》

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新時代能源（００１６６）採購農業系統模塊

匯控（００００５）港英再斥１﹒６６億元共回購３１８﹒５萬股

融科控股（０２３２３）收催款函，涉追還逾２億元人民幣

保德發展（００３７２）遭民事起訴追還最少３５０萬人幣，將抗辯

聯康生物科技（００６９０）第５項產品上市申請獲受理

微創醫療（００８５３）建議拆微創腦科學，每２７００股預留１股

利福國際（０１２１２）獲最多６９﹒５億元兩年定期貸款融資

北控城市資源（０３７１８）中標河北項目，料值７０３５萬人幣

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《國企紅籌》

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中鐵（００３９０）發五年期５億美元債券，票息４％

同方康泰（０１３１２）硫酸羥氯喹項目遭申索達成和解

上海電氣（０２７２７）獲政府補助３億人幣

復星醫藥（０２１９６）醫癌新藥註冊申請獲受理

復宏漢霖（０２６９６）獲兩醫免疫系統功能障礙產品產銷許可

中遠海運國際（００５１７）售燃油貿易，料蝕８９１萬元

浙江世寶（０１０５７）Ａ股今停牌核查，Ｈ股照常買賣

三寶科技（０１７０８）４１２６萬人幣售信投公司料蝕１０５萬人幣

粵海投資（００２７０）獲３０億元定期貸款供還債

中金公司（０３９０８）股東海爾金盈沽近２％股權，涉３７億人幣

中關村（０１６０１）獲恒生２１８９萬人幣保理融資

中鐵建（０１１８６）中標１０重大項目涉６１０億人幣

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《神州民企》

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理想汽車（０２０１５）擬增發最多２０億美元美國存託股份

帝王實業（０１９５０）折讓一成發新股籌４３２０萬元

先鋒醫藥（０１３４５）投資大連除磷除銹，料產值最大１０億人幣

中教控股（００８３９）招生學額近８萬名，同比升３２％

旭輝控股（００８８４）公司債券獲執行總裁陳東彪２９５萬人幣購買

協同通信（０１６１３）年度虧損增至１﹒１億，不派息

文化傳信（００３４３）全年虧損降至２８９４萬元，不派息

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《中國要聞》

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李克強強調推動經濟加快恢復，保市場主體穩就業基本盤

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《俄烏開戰》

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土耳其開綠燈，瑞典芬蘭將「開快車」加入北約

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《匯市走勢》

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拉加德未透露加息

細節，歐元走軟美

元回升

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《大國博弈》

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５家中企遭美納入

貿易黑名單，被指

涉支持俄軍工

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《神州債市》

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上交所發布外資參

與債市交易實施細

則，自明日起施行

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《虛幣世界》

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比特幣連跌三日，

美經濟數據影響投

資信心

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《ＥＴＦ通》

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ＥＴＦ通下周一啟

動，盈富基金等４

隻ＥＴＦ納港股通

中證監公告ＥＴＦ

通７月４日開始，

技術系統已準備就

緒

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《ＩＰＯ反應》

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偉立控股（０２３

７２）公開超購約

１０倍，一手中籤

５﹒３９％

天潤雲（０２１６

７）公開超購１７

％，下限定價

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《其他消息》

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主要加密貨幣行情

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《新股上市》

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讀書郎（０２３８５）公開招股，認購一手約４０４０元

微創醫療（００８５３）分拆微創腦科學上市，入場費約２４８８８元

湖州燃氣（０６６６１）今開招，入場費約３０７１元

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