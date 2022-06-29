《運籌帷幄－梁業豪》細心觀察好友的再攻意欲

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。雖然昨天（２８日）港股報升收場，現貨主板市場非散戶主

動買沽比率收報５４：４６，並不配合大市的上升動力。全日資金淨主動買入縮減至１２６億元

，加上大市交投縮減，證明好友收歛了攻勢。今天（２９日）為６月份期貨、期權到期日，見過

昨天從低位急速回升的表現後，本欄認為未來兩個交易日會屬於好友的天下，市況易升難跌。

然而，鑑於港股於現水平的回吐壓已經開始增大，升浪途中出現幅度有限的回吐市況，屬在

所難免。於長周末前後，我們應細心觀察好友的再攻意欲；除他們的買盤大小外，亦要留意買盤

的主動性。最新形勢顯示，港股短中期形勢顯著向好，有利後市大漲小回；換言之，每次市況回

落調整，都會是中線投資者入市買貨的好機會。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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