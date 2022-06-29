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即市新聞

29/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》送大禮？

　　《缸邊隨筆》昨日（２８日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：１５；下跌板塊：１８。

　　至４：３０收，上升板塊：２５；下跌板塊：８。

　　前市恒指收：２２２２９﹒５２。

　　昨市恒指收：２２４１８﹒９７；升１８９﹒４５。

　　前市期指收：２２１９６。

　　昨市期指收：２２３７１，升１７５。

　　前市低水：３４；昨市低水：４８。

　　前市大市成交：２０００﹒０９億元。

　　昨市大市成交：１７５９﹒２８億元，減２４０﹒８１億元。

　　前市期指成交：１９２６０１張。

　　昨市期指成交：１４８２５２張，減４４３４９張。

　　中央昨午公布入境隔離日期要求縮短，港股便大升，這是否就是送大禮？如果大禮只是這一
份，則對港股的升幅刺激將有限。因為今時不是港人不可以去內陸，只不過隔離日期要長少少。
另外回港仍然要隔離，總之疫情一日不去，縮短隔離，仍是隔離。

　　今時環球股市的關注點仍是美國的衰退，Ｄａｌｌａｓ美儲局的６月製造業調查有啟示。

　　６月的，見出負值，最具恐嚇性的是受調查者到６個月後的展望，在這次調查中，見到展望
是撇除新冠疫時的下滑後，就是到２００８年雷曼爆破時的水平。

　　對於這次調查，接受調查者的反應又如何？

　　．國家（美國）不對發展中國家發展未來有利的關係；

　　．目前情況，怕要到２０２４年換政府後才有改善，高通脹與滯脹會伴隨到２０２４；

　　．墨西哥廠家會搶去我們的定單，因為他們不受貿易法則２３２條所限（指鋁鋼入口所徵收
的高稅率）；

　　．拜登政府對石油工業不利，對國家無好處；

　　．如我們兩年內仍有工做就幸運了；

　　．政府對引致衰退的原由視而不見；

　　．我們數代人將為今時政府所犯錯誤付出代價。

　　一言蔽之，製造業界對前景對增長已不存希望。換言之，結業潮可能在數月內急升。一個指
標是新申領失業救濟人數的增加，這個增加一日未減，美國衰退未停。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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