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29/06/2022 09:05

《專家之言－何志銘》憧憬中央送禮累積升幅已大，港股走一走為佳

　　《專家之言》昨（２８日）港股先跌後升，早段低開８４點，報２２１４４點，隋後更一度
腳仔軟，曾跌超過２６０點，指數更低見２１９５２點，幸午後部分科技股回升，且再加上電力
、汽車、內需等板塊反彈，恒指走好上推，主板股票的升跌比率為２５比１６，上升股份
１０７４隻（升幅３％），恒指成分股５８隻股份錄得上升，而下跌股份只７隻，升跌比率為
８４比１０，收報２２４１８點，升１８９點或升０﹒８５％，指數連升四個交易日（累升
１４１０點或６﹒７％），全日主板成交１７５９﹒２８億元。國企指數報７８９３點，升７６
點或升０﹒９８％。恒生科技指數報５１０３點，升３１點或升０﹒６１％。滬、深港通南下交
易分別淨流入１８﹒２６億及２３﹒５７億元人民幣。

＊經濟衰退憂慮俄烏衝突加息提速，成未來最大阻力＊

　　後市方面，鮑威爾拉加德發表講話及第１８４屆ＯＰＥＣ會議以視頻方式舉行，美日韓領袖
在北約峰會舉行三方會談，料為市場焦點所在。至於數據方面，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數
，料由７﹒１％升上８﹒１％，而第一季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由５％擴大至
５﹒１％，至於第一季個人消費料由２﹒５％升上３﹒１％。日本將公布５月零售銷售，月率升
幅料維持於１％，年率升幅料由３﹒１％擴大至４％。市場憧憬阿爺７﹒１「送大禮」香港回歸
周年或迎來金融「惠港政策」，市況似見強勢，但筆者東尼個人認為指數已不經不覺地推至現水
平２２４００點，差不多了，即使再搞２２８００點已超班馬，故建議操作上走一走為佳，值得
注意的是，市場正在憂慮環球經濟衰退，另外俄烏衝突仍未改善，息口又開始加快步伐，這絕對
是未來股市反彈的最大阻力。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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