《專家之言－何志銘》憧憬中央送禮累積升幅已大，港股走一走為佳

《專家之言》昨（２８日）港股先跌後升，早段低開８４點，報２２１４４點，隋後更一度

腳仔軟，曾跌超過２６０點，指數更低見２１９５２點，幸午後部分科技股回升，且再加上電力

、汽車、內需等板塊反彈，恒指走好上推，主板股票的升跌比率為２５比１６，上升股份

１０７４隻（升幅３％），恒指成分股５８隻股份錄得上升，而下跌股份只７隻，升跌比率為

８４比１０，收報２２４１８點，升１８９點或升０﹒８５％，指數連升四個交易日（累升

１４１０點或６﹒７％），全日主板成交１７５９﹒２８億元。國企指數報７８９３點，升７６

點或升０﹒９８％。恒生科技指數報５１０３點，升３１點或升０﹒６１％。滬、深港通南下交

易分別淨流入１８﹒２６億及２３﹒５７億元人民幣。



＊經濟衰退憂慮俄烏衝突加息提速，成未來最大阻力＊



後市方面，鮑威爾拉加德發表講話及第１８４屆ＯＰＥＣ會議以視頻方式舉行，美日韓領袖

在北約峰會舉行三方會談，料為市場焦點所在。至於數據方面，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數

，料由７﹒１％升上８﹒１％，而第一季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由５％擴大至

５﹒１％，至於第一季個人消費料由２﹒５％升上３﹒１％。日本將公布５月零售銷售，月率升

幅料維持於１％，年率升幅料由３﹒１％擴大至４％。市場憧憬阿爺７﹒１「送大禮」香港回歸

周年或迎來金融「惠港政策」，市況似見強勢，但筆者東尼個人認為指數已不經不覺地推至現水

平２２４００點，差不多了，即使再搞２２８００點已超班馬，故建議操作上走一走為佳，值得

注意的是，市場正在憂慮環球經濟衰退，另外俄烏衝突仍未改善，息口又開始加快步伐，這絕對

是未來股市反彈的最大阻力。《獨立股評人 何志銘》



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