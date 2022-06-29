《盤後部署》車股回吐，內房受累，恒指回落機會大惟望消息沖喜

《經濟通通訊社２９日專訊》港股本周初裂口高開，突破百天線後維持整固狀態，恒指今日

回吐壓力較大，尤其連續造好多日的汽車板塊成為本日重災區。吉利（００１７５）上試１９元

水平後，未能更上一層樓挑戰牛熊線１９﹒８元水平，資金今日大舉撤退，全日跌８﹒１８％，

報１７﹒５元。

股價強勢兼接連破頂的比亞迪（０１２１１）及理想（０２０１５）今日亦同告漏油，全日

比亞迪跌４﹒９５％，報３１５元；理想跌８﹒８４％，報１４４﹒３元，３日累跌

１１﹒６４％。其餘車股亦泥足深陷；蔚來（０９８６６）跌１１﹒３６％，報１６５﹒５元，

２日累跌１４﹒４７％；小鵬汽車（０９８６８）跌７﹒４％，報１２５﹒１元，２日累跌

９﹒３５％；長汽（０２３３３）跌９﹒２２％，報１６﹒１４元；廣汽（０２２３８）跌

４﹒４４％，報７﹒５４元。



＊內房跑贏大市仍不敵沽壓＊



今早內房股為藍籌內表現較佳股份，五隻內房股佔據升幅榜首。然而午後大市跌勢加劇，內

房股急速回吐，最終碧桂園服務（０６０９８）跌０﹒９９％，報３５元；碧桂園

（０２００７）升０﹒６２％，報４﹒８５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅

６﹒５９％；龍湖（００９６０）升１﹒１％，報３６﹒８５元，以現價計，該股暫連升３日，

累計升幅８﹒３８％；潤地（０１１０９）升０﹒２８％，報３６﹒２５元，以現價計，該股暫

連升５日，累計升幅６﹒６２％；中海外（００６８８）跌０﹒４１％，報２４﹒１５元。

午後恒指曾擴大跌幅至超過５００點，尾市稍為反彈，惟最終仍跌４２２點或跌１﹒８８％

，收報２１９９６，主板成交１６０８﹒２７億元。國企指數報７６９４，跌１９９點或跌

２﹒５２％。恒生科技指數報４９３７，跌１６６點或跌３﹒２７％。

Ａ股同樣受挫；上證綜合指數報３３６１，跌４７點或跌１﹒４０％，成交５６１３﹒０７

億元人民幣；深證成分指數報１２６９６，跌２８６點或跌２﹒２０％，成交７５４８﹒５９億

元人民幣。



＊恒指牛證街貨比例達６５％＊



恒指逼近關鍵位置２２５００後持續整固，恒指午後由超過５００點跌幅，在騰訊

（００７００）等科技股尾升拉升帶動下，最終成功收窄至４２２點。以上日恒指牛熊街貨分布

圖所示，牛證比例再次擴大至近６５％，相反熊證比例下跌至約３５％，反映恒指技術面下殺誘

因仍大，預期將殺至２１４００水平，當中２１４００至２１５００以上涉及１６４９張相對應

期指。

然而，今日全日成交額１６０８億元，低於上兩個交易日的２０００億及１７００億元，成

交減少或顯示短期沽壓逐步減輕。此外，國家主席習近平即將來港參與新一屆政府就職典禮及回

歸慶祝活動，或有望為大市帶來沖喜作用。（ｈｃ）

