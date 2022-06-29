【外圍經濟】歐洲央行前首席經濟學家警告，歐元區恐陷滯脹

《經濟通通訊社２９日專訊》歐洲央行前首席經濟學家普雷特（Ｐｅｔｅｒ Ｐｒａｅｔ）
表示，當地很可能即將陷入物價飆升和經濟疲軟的雙重慘況。
普雷特周三受訪時說：「我認為我們歐洲最終會進入滯脹期的概率很大，就是同時遇上相當
高的通脹率和低增長率。這是可能發生的最糟的情況。」
普雷特預測，歐元區２０２４年通脹率略高於歐洲央行本月早些時候預測的２﹒１％，歐元
區經濟可能會長期低迷。（ｊｆ）
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