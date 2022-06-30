《政經范局－范強》我的新疆之旅（ＩＩ）

《政經范局》從烏魯木齊搭長途公車去伊梨，四名哈薩克青年提著吉他上來，在最後面的一

排位子坐下。車往北走，一路天高草低，道路凹凸不平，經常被彈起來幾乎要撞到車頂。四名青

年似乎習以為常，車出城不久天色漸沉，就開始低聲彈唱起來，應該是他們的民歌，低沉而緩慢

的節奏很適合在草原上夜行。



＊長途公車聽哈薩克民謠＊



唱了一夜。我本來被顛簸得有點煩躁，聽著歌聲卻平靜下來。凌晨時分，汽車在青年們的吟

唱聲中，駛經月色下波光粼粼的賽里木湖，還沒到果子溝，四名青年提著琴下了車，走進一個白

楊樹環抱的村莊。那該是他們的家園，哈薩克族的地方。



然後轉上天山，在天池湖畔哈薩克族經營的蒙古包稍事休整，第二天清晨不到五點騎馬上山

。嚮導個子矮小，我好奇地問他多大，叫甚麼名字？「十四歲，叫朱瑪別克。」他回答說。「這

麼年輕？」我有點驚訝，聽名字他應該是藏族。「年齡再大點不夠氣力上山！」他大聲道。



一聽此話，我望著遠方白雪皚皚的博格達峰，心裏有點害怕了，可是只要上得去就可以採雪

蓮。在結著簿冰的山路上穿行，稍有閃失馬就報廢了，所以我們也是緩緩的走。來到半山腰的驛

站栓好馬，在帳篷裏休息片刻，喝奶茶。驛站主人可能和朱馬別克是一起的，拿個臉盆架在火上

，倒一壺羊奶，就手把一個茶餅拆開，扔一大塊進去煮。那茶餅，要是十年後拿到港台，不知可

賣多少錢？



＊天山驛站飲奶茶＊



每人還派一個驛站自家烤製的大麵包，然後就徙步上山了。朱馬別克像趕綿羊般不時在後面

催，快快快，必須要在天黑前返回天池營地。千辛萬苦大半天，居然真的爬到了頂峰，前方十多

米就是一道白雪覆蓋的山谷。朱馬別克打個手勢說，裏面就有雪蓮。我聽罷喜出望外，不過就在

此時山谷裏隱約有團灰色的陰影朝我們飄過來。



朱馬別克見狀大呼：「快跑！」然後他自己就朝山下飛跑起來，而且還向我示意用雙手護住

自己的後腦。我來不及細想，也跟著一路狂奔，瞬間無數白色的小冰塊就朝我們身後砸過來。雙

耳因為沒有護好而一陣刺痛。原來是下冰雹，好在只是很小一粒，如果有乒乓球大就慘了。這一

頓逃命耗盡了餘力，採雪蓮不了了之，回到營地身體已不屬於自己，飯也沒吃就草草睡了。



然後再搭長途公車去阿勒泰，在招待所與路上認識的日本大學生們包了車，前往阿爾泰山深

處的喀納斯。司機名叫馬兵，我以為是回民，但他說自己是漢人。他開著一輛不時拋錨的吉普車

，前方時而天地一線，白雲紛飛，時而轉入深山老林。夕陽影照雪峰上，漫射出一道粉紅色的光

，籠罩著山下的森林和草原。



吉普車穿越一大片齊腰的野生鬱金香，車上的年輕人們不禁連聲讚嘆。馬兵一隻手開車，另

一隻手拿著啤酒喝一口，不肖一顧地說：「你們這些城裏的年輕人，真是太沒見過大自然了！」

然後他就把車開進了沼澤地，慌失失在鬱金香花叢中搬石頭，好歹把車開回硬地。



＊國營林場中的美味午餐＊



馬兵和當地人很熟，我懷疑他就在這長大。我們半路上開進深山老林，在一家國營林場的食

堂用五元人民幣買了一盤青椒炒羊肉，外加兩個饅頭。清新的空氣中透著一股松香，簡單的午餐

也變得特別美味。



回到路上，不一會他又問我們想不想去看哈薩克人住的木屋，然後一踩油門溜到別人家門口

。那排木屋位於一片長滿參天古杉的山坡上，主人家阿嬸招呼我們喝奶茶，然後又上路了。



晚上八點到目的地，一行人走入招待所的木屋餐廳，內裏只剩一桌漢人。他們本已快吃完，

見到我們雙眼放光，問清楚是哪來的，二話不說就強行請了我們的客。菜很簡單，青椒羊肉、蕃

茄雞蛋，點了一桌，當然少不了酒。用碗盛著，我依稀記得是叫伊梨大曲之類，約莫

廿七、八度，不算高，但相互敬酒時必須要見碗底。



＊伊梨大曲的戰鬥＊



我的酒量在「南蠻子」當中還算好，同行的日本青年山岸酒量低，人又老實有碗必碰，一會

兒就不省人事了，呼呼睡到第二天上午十一點，午餐時又和那幫漢人酒友混到一桌，結果山岸呼

呼又入夢了。我和餐廳打工的大嬸交談，原來她是從內地南方來的。「這地方，冬天大雪封山，

窗子要用木板釘好，幾米高的雪把房子都埋了，出都出不去，嚇死人了，沒幾個人敢上來打工。

」她有點害怕，但對自己能堅守這份工作又顯然感到自豪。



山岸在夢鄉的時候，其餘人去了登峰。在山頂巨石上遇到一名邊防軍士兵，我和他聊了一陣

，他指著前方說：「那邊是外蒙，那邊是俄羅斯，那邊是哈薩克斯坦，我們這和三個國家相連。

不過那邊這幾年好像真的有點不行了，人都往我們這邊跑，架鐵絲網都攔不住。」



下山時看見一群孩子在草地上摔跤，看他們玩得高興，我跟其中一位虎頭虎腦的小男孩說：

「我們也來摔一跤，好不好？」小男孩有點害羞，但周圍的人都開始起哄，他點點頭同意了。「

三、二、一、開始！」不知怎的我「噗嗵」一聲，飛到兩米外的草地上，四周響起轟堂大笑。



＊與蒙古男孩摔角＊



好，你這小子四兩拔千斤，借力打力是不是？我紮定馬再來，「三、二、一、」這小子雙手

突然做了個假動作，我的「馬」也不自覺跟著往前衝，心想不好中招了，整個人又飛到了兩米開

外。再來一陣爆笑，我爬起來拍掉一屁股的草，問他幾歲了？



「六歲。」此時人人都笑得直不起腰了。小男孩覺得太掃我面子，有點不好意思，雙手合什

向我鞠了個躬，口中喃喃說了句話。我沒聽清楚，問他說甚麼？他在我耳邊又說了一次。哦，「

阿彌陀佛」。然後他領著這群孩子，瞬間就在林子裏跑得沒了蹤影。看熱鬧的人告訴我，他們是

蒙族，「最苦就是他們，長‵年都在深山裏面。」



轉眼間這已是三十年前的事。因為工作關係，我也一直關注著新疆的變化。我發覺對於新疆

的種種討論，往往忽略了，或者是未能理解一個基本要點：這是一個多民族、多元宗教及文化共

存的地方。



＊歷史凝聚的共存＊



對於那些曾經在南北疆行走過的人來說，這句話的含意是活生生的，她意味著一位漢族的大

堂經理幫你打點住宿，一位維族的司機陪你外遊，一位藏族少年帶你登上雪峰，一位哈族大嬸請

你入屋喝奶茶。在外工作時，他們會分別到符合各自習俗的地方午餐，然後又會回到同一個經濟

循環內繼續工作。



這種共存關係是二千多年歷史融合而成，它演繹了古都大清真寺「包羅宇宙」的大智慧，也

滲透著社會生活的每個小環節。因此你可以在千佛洞一覽飛天之美，在高昌和交河故城感受漢唐

的軍民曾經如何守護這城池，也可以簡單的就在自己的賓館房間內，聆聽來自窗外葡萄園後方清

真寺傳來的廣播。



新疆古往今來興盛與否，最終都只會取決於各民族的共存，而她在這種共存中亦滋養出世上

少有的多元文化資產。我認為，應該沒有哪個單一民族或單一宗教，可以改變她。



《經濟通通訊社評論員 范強》

